桃園市議會審議通過　115年3/1日起增加13里

▲桃園市人口成長快速115年3/1日起增加13里。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市人口激增，升格前人口為205萬，截至今年5月底，人口已達234萬人、成長14.15%，桃園市戶數最多前3名為龜山區樂善里11,066戶、中壢區青埔里約9,383戶及龜山區文青里6,360戶。市府民政局啟動分里作業，經市議會審議通過，將於115年3月1日增加13里。

市府民政局25日表示，依據「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」，人口超過3500戶大里，可依規定進行分里。經桃園市議會審議通過，桃園區同安里、莊敬里、大有里；中壢區青埔里、過嶺里；龜山區樂善里、長庚里、文青里；八德區大和里及大園區南港里、田心里、大海里，總共12個里辦理分里。

其中，大海里分里案是因應航空城區段徵收後竹圍里合併至海口里，將原竹圍里的住戶以遷村的方式於大海里內的安置街廓及安置住宅區域範圍內，專案新增竹圍里。

民政局長劉思遠表示，桃園市人口成長快速，桃園藝文園區、青埔特區、龜山A7重劃區等新興地區，因人口大量移入成為主要發展區。但行政區過於龐大，除里長、公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損。

桃園市升格後，已辦理兩次分里作業，107年增加9里；111年增加12里；本次分里後將增加13里。另外，針對文青里新增「文善里」的名稱爭議，民政局也尊重地方意見，將文青里新增後的里名改為「文藝里」，讓分里作業能順利推動。

中壢區青埔里長張茂土表示，青埔人口不斷移入，長遠來看，的確有必要分里，而且多幾個里長為民服務，品質也會提升，對民眾來說也是好事；龜山區樂善里長黃錦芳也說「樂善里真的住了很多人」，樂善里位於龜山A7重劃區內，全里有11,066戶、2萬多人，比復興區總人口數1萬3千人還多，是桃園市最大里，加上里內還有許多新建案，未來人口勢必還會增加，分里有其必要性。