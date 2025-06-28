空姐猛男消防員都來了！小港機場大廳「制服出場」　紅毯大道飄香　

▲小港機場60年活動，空姐跟消防員穿制服上陣走秀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄國際機場今日（28日）為慶祝啟用60週年，特別舉辦「飛安 Runway 秀－公益闖關園遊會」。本次活動以「守護飛安一起同行」為主題，融合了創意走秀、飛安宣導與公益互動，旨在提升社會大眾對飛航安全的認知，並彰顯機場持續維護飛航安全的堅定承諾與創新策略。

活動於上午在高雄機場國內航廈2樓隆重舉行，廣邀機場駐站單位、各航空公司及社區民眾共襄盛舉。其中最受矚目的環節為「飛安服裝走秀」。由中華航空、長榮航空、台灣天際、航警局高雄分局、昇恆昌有限公司以及機場消防隊等駐站單位同仁擔任模特兒，身著各單位實際作業服裝，並手持飛安標語牌，於伸展台上展現。此一創新形式旨在具體傳達年度飛安主題精神，使民眾能更直觀地理解飛航安全的重要性與相關規範。

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▲小港機場60年活動，空姐跟消防員穿制服上陣走秀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

園遊會共設有23個公益及闖關攤位，主題內容涵蓋無人機操作規範、有礙飛安物品及危險品等重要議題。民眾可在參與趣味互動遊戲的過程中，學習飛安知識；完成闖關者，更可參與摸彩活動。同時，現場亦舉行「飛安 KUSO 影片競賽」與「兒童飛安繪畫比賽」的頒獎典禮與作品展示。此舉旨在表揚在飛安推廣方面表現卓越的創作者與作品，充分展現各界對於飛航安全議題的熱情投入與協同努力。

高雄國際航空站表示，60年來，高雄機場不僅承擔著南臺灣重要門戶的角色，更是全民飛安守護鏈中的關鍵環節。航空站期盼透過本次結合創意、公益與互動的活動形式，使飛安觀念能突破傳統制式框架，更貼近民眾日常生活，進而凝聚全民對飛安文化的認同與參與，共同為每一次旅程的平安起降提供堅實的保障。