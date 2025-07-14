他用餐「突聽見1句」以前爆流行　一票人超愛：要講一輩子

▲一票人仍超愛說「Let's 行！」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

每個年齡層都有流行用語，有些詞語紅極一時後悄悄退場，但也有些「台式經典」歷久不衰。一名網友驚呼，用餐時聽到隔壁碰出一句「Let's 行（kiânn）」，瞬間讓他秒穿越回學生時代，並感嘆超級懷念。文章曝光後，一票網友自曝很常這樣說，「我要講一輩子」、「我現在也跟我小學的孩子說Let's行啊」。

一名網友在Threads表示，某天在外面吃早餐時，聽到隔壁顧客講了一句「Let's 行（kiânn）」，頓時讓他勾起小時候記憶，並笑虧「真是懷念的年代！」

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文章一出，大票網友自曝現在仍會這樣說，「我現在也跟我小學的孩子說Let's行啊」、「超愛『Let's 行～』我要講一輩子」、「我都說：Let's go go行（行是台語）」、「我爸到現在還超愛講」、「這樣講超爽」、「我都也會這樣說欸」、「昨天還聽到有路人說」、「平時都還有在用，超喜歡」、「真的有夠有年代的」、「這是我！從小說到大」、「時代的眼淚，以前學生時代會這樣說」、「我兒子三歲，昨天自己講出這句，沒人教過」、「我愛死語，但不接受支語」。

還有人分享，也很常說其他經典台式英文混搭用詞，「三Q，對方回：No Q」、「電話接起來：哞西哞西」、「我都說：very 熱（lua̍h）」、「跟別人打賭：ㄔㄚˋㄉㄡˋ」、「今天吃完午餐跟男友一坐進車裡，不約而同第一句話：So 熱（lua̍h）」。