「1穿搭」路上妹子不穿了　她翻到5年前款式：想丟掉

▲原PO翻到一間吊帶短褲，猶豫是否丟棄。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少女孩表示，連身褲穿起來修長舒適，但致命缺點就是難脫，而且上公廁怕褲管沾到地面。而一名女網友直呼，翻到一件5年前穿過的吊帶短褲，就怕已經過時，且也不適合她現在年紀，正考慮要丟棄，於是求問大家建議。文章曝光後，網友回應「不穿的原因是，在外上廁所好麻煩」、「搞不好之後又流行回來」。

一名女網友在Dcard表示，最近在衣櫃翻到一件好看的吊帶短褲，接著回想自己上次穿的時候，竟然已經是5年前的事。

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原PO也坦言，現在年紀的她似乎也不適合穿，而且街上妹子也幾乎不穿這種吊帶款式了，猶豫是否要丟掉。

底下網友熱議，「不穿的原因是，在外上廁所好麻煩」、「我到現在都還會穿，可以勾單肩就好；兩邊的話有點呆+裝可愛的感覺，比起一般短褲還能偷遮肚子」、「覺得好穿就留，穿了不舒服或不自在就不要穿」、「好看就穿，吊帶短褲搭短版上衣、短背心、小可愛也都好看，重點是臉和體重」、「材質、版型好我會繼續穿耶，不需要跟著流行走，自己喜歡最重要」。

也有人認為，時尚潮流具有週期性，會不斷地循環出現，「真的很喜歡就留著！流行時尚這種東西是會一直循環的，以後又流行了看得順眼可以拿出來穿」、「可能十年後會再流行？」「搞不好之後又流行回來」。