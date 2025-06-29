以前守在電視前「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因：看一眼就轉台

▲金曲36。（圖／翻攝自金曲獎官網）



記者施怡妏／綜合報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮28日順利落幕，金曲歌王由呂士軒拿下，歌后則是二封的魏如萱，就有網友表示，觀察近幾年的金曲獎，發現越來越少人關注，以前都會守在電視機前看，現在大家根本不關心了。對此，網友感嘆，「以前真的是神仙打架！ 反觀現在」、「我看了一下就轉台了，都不認識」。

有網友在PTT發文，「為什麼現在金曲獎都沒人看？」回憶過去金曲獎盛況，對比如今的冷清氛圍，過去總是吸引大批觀眾守在電視機前，期待各獎項的揭曉，並讚賞當年的表演節目非常好看。然而，現在熱度似乎不如從前，好奇背後原因，「有沒有八卦？」

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貼文曝光，不少網友指出，「現在聽外國音樂很普遍了」、「入圍的我都不認識」、「都是沒聽過的誰要看」、「年輕人都聽日韓流行歌」、「得獎的都沒聽過的團，KTV都抖音的歌」。甚至還有網友表示，看到新聞才知道28日是金曲獎，「剛剛YT推播才知道有金曲」。

有網友表示，現在店家都放日韓歌曲，對華語流行音樂越來越陌生，「沒有節目讓歌手打歌，沒有廣告放送，很難讓人知道有什麼新的歌手和歌曲」、「我看了一下就轉台了，都不認識」、「台灣的商店都放抖音歌了」、「完全沒聽過的人和歌」。

第36屆金曲獎昨日（28）晚間7點在台北小巨蛋舉行，成立至今除了第8屆金曲獎（1997年）不設主持人，相隔28年再度沒有主持人，改由引言人取代主持人，而本屆邀請到的海外嘉賓是日本歌姬MISIA米希亞，還找來曾奪下金曲歌后寶座、出道歌壇28年的楊乃文，合體告五人擔任表演嘉賓。