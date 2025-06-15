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不是日本！「超值1國家」狂被台人攻佔　路人被撞到：拍謝拍謝

▲▼釜山海雲台傳統市場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國釜山。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少網友認證，韓國釜山適合親子遊，東西超值又好逛。一名網友透露，在釜山街上不小心撞到人，他當下隨即說「抱歉抱歉」，沒想到對方回台語「拍謝拍謝！」爆笑的情景令原PO笑稱，猶如在台灣逛好市多一般。文章引發討論，「你確定到釜山了、不是金山？」「去釜山就是『共台語，嘛也通』！」

一名網友在Threads表示，他最近在韓國釜山逛街，穿越人潮不小心撞到路人，他一時忘了轉換語言，用中文向對方道歉「抱歉抱歉！」沒想到對方也是台灣人，同樣禮貌回應「拍謝拍謝！」

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這讓原PO不禁笑虧，當下一瞬間以為是在逛台灣的Costco，「世界再大，有些親切就是藏不住。」對此，原PO也詢問大家出國旅途中，是否也曾遇到讓你會心一笑的「文化巧合」呢？

文章引來千名網友點頭笑回，「你確定到釜山了、不是金山？」「上個月我也去釜山，到處都可以遇到台灣人，連找GD手燈也是遇到台人」、「今天在釜山也是，撞到人...對方說不好意思，我說對不起...到底是在台灣還是韓國」、「對啦！去釜山就是『共台語，嘛也通』讚」、「現在釜山一堆人台灣人去玩啊！尤其是旅遊團，上次聽到一個大媽跟身邊的人說要講台語，別人才聽不懂，殊不知幾乎大部分都台灣人啊」。

事實上，根據韓國《MBC》報導，2024年造訪釜山的外國旅客中，台灣是造訪人數No.1的國家，一票旅客最愛甘川文化村體驗韓服，且有各式各樣的藝術作品，最有名的就是小王子跟沙漠狐狸，周邊也有不少咖啡廳，很適合來這裡半日遊。

過去也有網友激推分享，「釜山西區蠻像萬華的，地下街好買好逛！」「去過釜山，真的愛上那裡的慢活生活，很適合親子遊的地方」、「釜山很超值！便宜又好玩」、「人家住宿就很便宜啊，四人海景房一晚才四千多」、「也適合老人家，老人友善城市，已經要帶爸媽再二訪，大家都覺得釜山好玩」。

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