愛傳承演唱會溫暖開唱　侯友宜：用音樂傳遞愛力量

▲「2025愛傳承演唱會」5日於新北市政府3樓多功能集會堂開唱。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第18屆「愛傳承關懷演唱會」今（5日）下午於新北市政府3樓多功能集會堂溫暖開唱，由新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦，邀請超過14位重量級藝人輪番登台演出，並專車接送超過600位來自社福機構的長輩進場欣賞，場面溫馨感人。市長侯友宜感謝協會與所有公益夥伴的熱情付出，並頒贈感謝狀，肯定「愛傳承」長年推動公益的努力。

「愛傳承關懷演唱會」由藝人陳美鳳擔任理事長的台灣優質生命協會發起，秉持「愛與公益需要世代傳承」的理念，至今已邁入第18年。今年新北場演唱會邀請跨世代藝人共襄盛舉，包括王彩樺、向娃、李炳輝、林逸俊、洪都拉斯、紀麗如、唐從聖、許景淳、陳美鳳、黃于庭、劉福助、歐漢聲、蕭煌奇及麋先生等，以經典與創新並行的演出，為超過600名社福機構、慈善團體的長者服務，專車接送長輩們聽演唱會，帶來一場愛與回憶交織的音樂盛宴。

▲侯友宜到場支持並頒發感謝狀，肯定台灣優質生命協會多年來熱心公益，傳遞愛與關懷的力量。

侯友宜致詞時表示，「愛傳承」不只是一場演唱會，更是關懷的實踐與傳遞，感謝台灣優質生命協會多年來深入社區、關懷長者與身障團體，讓愛的力量在新北不斷擴散。他也強調，新北市政府除了持續推動社會福利政策，也透過「好日子愛心大平台」媒合社會資源，並舉辦多場公益性演出，創造更多文化參與機會與正向影響力。

理事長陳美鳳則感性分享，協會多年來服務弱勢長輩，從生活陪伴到圓夢計畫，每一次關懷行動都是一份愛的累積。今天的演唱會，是為了讓這些長者完成「聽一場專屬演唱會」的夢想。她也特別感謝參與演出的每一位藝人，將音樂的力量轉化為真實的溫暖，陪伴大家度過難忘的午後時光。

本屆演唱會以「音樂傳愛、世代共鳴」為核心，透過音樂串聯老中青三代情感，也透過現場表演凝聚社會善意，呼籲大眾一同參與公益，將關懷的種子播撒進更多角落。活動現場亦免費開放市民參加，也成為社福團體一年一度的期待時刻。

▲本屆演唱會以「音樂傳愛、世代共鳴」為主題，期盼藉由演唱活動凝聚社會善意。