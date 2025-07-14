全球奢侈消費最貴城市！新加坡蟬聯3年榜首　台北排名第12

▲新加坡連續3年蟬聯全球最昂貴奢侈品消費城市。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士寶盛集團（Julius Baer Group Ltd.）14日發表的最新年度報告顯示，新加坡連續3年蟬聯全球最昂貴奢侈品消費城市，接著是倫敦、香港、摩納哥、蘇黎世，至於2022年榜首上海則是下滑2個名次至第6名，台北排名第12名。

彭博、聯合早報報導，這項調查追蹤20種奢侈品與高端服務價格走勢，例如住宅房地產、商務艙機票、汽車、首飾，對25個城市進行排名，全球最昂貴高端生活城市的前15名如下：

1.新加坡

2.倫敦

3.香港

4.摩納哥

5.蘇黎世

6.上海

7.杜拜

8.紐約

9.巴黎

10.米蘭

11.曼谷

12.台北

13.邁阿密

14.雪梨

15.巴塞隆納

▲台北排名第12名。（示意圖／記者周宸亘攝）

倫敦這次排名擠下香港，位居全球第2名，名次躍升主要受惠於私立教育費用暴漲26.6%以及商務艙機票攀升29.7%。不過，英國取消非居住民身份稅收優惠政策，也讓許多富豪考慮遷居至杜拜、米蘭和蘇黎世等地。其中杜拜表現最為亮眼，一舉躍升5個名次至第7名，成為傳統財富中心的「強勁挑戰者」。

新加坡在汽車和女士手提包價格居全球之冠，奢侈品和高端服務等方面的價格高昂，但憑藉穩定政治環境、安全保障、教育和醫療等優質服務，仍吸引大量高淨值人士及企業進駐。

紐約排名第8名，是唯一進入前10名的美洲城市。聖保羅、墨西哥城下滑名次最多，聖保羅跌至第16名，墨西哥城名次下滑至第21名。

不過今年報告也出現自2020年以來首度奢侈品價格下跌的情況，跌幅為2%。瑞士寶盛表示，這狀況相當特殊，因為翻開歷史數據，高端消費品價格上漲速度通常是普通消費品價格的2倍。報告稱，隨著利率上升、經濟成長放緩、貿易戰壓力陰霾籠罩，奢侈品產業經歷一波購買狂潮之後，正走入「下行期」。