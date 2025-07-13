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19歲星國少女吸「喪屍煙彈」墜樓亡！　監視器曝：搖晃最後身影

記者王佩翊／編譯

新加坡一名19歲少女2024年9月從公寓高樓墜樓身亡，儘管事後驗屍結果並未從少女體內驗出毒品，但她的父親從拍下女兒生前最後身影的監視器畫面，一眼就看出女兒應該是吸食「喪屍煙彈」，才會導致墜樓身亡。

根據《海峽時報星期天刊》報導，43歲鄭姓男子公開女兒喪命的悲痛經歷，希望可以呼籲社會與家長注意電子煙與「喪屍煙彈」的危害。他的19歲女兒雪敏（ Shermaine ）2024年9月22日疑似因為吸食喪屍煙彈，而墜樓身亡。

鄭男表示，女兒平時與奶奶同住，而家中安裝的監視器當天凌晨拍到女兒從沙發起身，隨後步伐不穩，搖搖晃晃地走出家門。約90分鐘後，鄭男就接到通知稱，女兒被發現倒臥在公寓樓下，而她的手機則留在18樓。

驗屍結果顯示，死者是因高處墜落導致重傷身亡。而她的手機並未留下任何訊息或通話記錄。

鄭男懷疑整起事件與「喪屍煙彈」有關，因此將監視器畫面交給警方。他透露，女兒曾告訴他，吸食喪屍煙彈後，體內無法驗出毒品，警方查不出任何東西。他心痛地表示，自己曾多次勸阻女兒停止吸食電子煙，但女兒一直辯稱喪屍煙彈無害。據悉，女兒2024年1月告訴他在吸食喪屍煙彈，還把電子煙拿給他看，並強調會感受到快感。雖然他隨即制止，但是女兒卻反駁他稱，「你不了解年輕人。」

不僅如此，2024年5月，少女家的監視器也曾拍到她在家中半昏迷且抽搐，沒想到少女竟在數月後發生意外身亡。

 
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