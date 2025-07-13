激戰小32歲女伴！　76歲泰老翁嗨到一半「全身抽搐」暴斃

▲老翁疑似是因為「劇烈運動」導致心臟病發暴斃。（圖／翻攝自KhoaSod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名76歲老翁日前與另一名小她22歲的女伴前往汽車旅館開房，然而兩人激戰到一半時，老翁卻突然全身抽搐，隨後失去意識，女伴嚇得隨即報警。然而警方與救護人員抵達現場時，老翁身上只裹著一條毛巾，兩腿懸掛在床邊，且已經沒有生命跡象。

根據KhoaSod報導，76歲男子9日和44歲女伴一起前往素叻他尼府帕寧區某間汽車旅館，兩人大約中午入住，然而在「翻雲覆雨」的過程中，老翁卻突然猝死，讓女方嚇得立刻跑到旅館櫃檯求助。

警方接獲通報後，趕往兩人所在的「103號房」，但男子已經沒有生命跡象，由於現場沒有任何謀殺或打鬥痕跡，且男子也沒有防禦性外傷，初步排除他殺可能性。警方指出，男子當時身上只裹著一條毛巾，雙腿垂掛在床沿。

女子接受調查時表示，兩人當天中午一起進房，發生性行為後，男子本想再戰第二回，但突然開始全身抽搐狀況，嚇得她立刻衝出去找人幫忙，但等到她與工作人員一起回到屋內時，老翁已經沒有呼吸了。

警方表示，雖然確切死因仍待相驗確認，但根據現場情況，男子極可能是因「過度用力」導致心臟負荷過重，心臟病發，才會在激情過程中倒地不起。類似案例過去也曾發生，尤其在年長者間並不罕見。