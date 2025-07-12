唯一對美逆差！新加坡副總理赴美談關稅　專家示警：恐拖累經濟動能

▲新加坡副總理顏金勇。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇近期將赴美，商討藥品出口關稅減免事宜。儘管目前新加坡被課徵的美國關稅相對較低，但外界憂心，若未來美方調高關稅基準，恐將影響新加坡出口表現，拖慢下半年經濟成長。經濟專家示警，這一變數可能為高度仰賴貿易的新加坡經濟帶來顯著壓力。

美國總統川普近日重申，將針對大多數貿易夥伴實施15%至20%的全面性關稅。目前美國與新加坡自2004年簽署自由貿易協定以來，雙邊貿易持續擴大，但新加坡是唯一對美出現貿易逆差的東協國家。川普先前公告指出，新加坡商品目前被課徵的基準關稅為10%，在各國中屬於較低水準。

不過，川普是否會針對新加坡實施更高稅率仍未可知。星展銀行高級經濟師蔡漢廷指出，川普對多數貿易夥伴祭出更高關稅的威脅，凸顯美國貿易政策的不確定性，對於依賴出口驅動的新加坡而言，勢必將影響經濟動能。

野村證券首席經濟師帕拉修里斯（Euben Paracuelles）分析，一旦美方調高稅率，對新加坡這類高度開放經濟體的衝擊恐將放大，不僅會增加貿易壁壘，營運環境也可能變得更不穩定，最終拖慢全球經濟節奏，連帶衝擊新加坡出口。

專家指出，新加坡出口項目中，藥品與半導體比重甚高，是否能獲得豁免關稅待遇，成為關鍵變數，「即使目前新加坡的課稅幅度低於其他國家，但若美國針對藥品與電子產品徵稅，將直接衝擊新加坡經濟結構。」

對此，顏金勇計劃赴華府與美方磋商，力求爭取藥品出口的關稅減免。他坦言，雖然新加坡上半年經濟表現穩健，但下半年面臨的成長挑戰仍不小。

馬來亞銀行經濟師李順榮進一步指出，若藥品與半導體獲得豁免，而其他出口商品仍被課徵10%關稅，則實際負擔的「有效稅率」約為5.2%；若基準稅率提高至20%，有效稅率則上升至8.8%。有效稅率指的是根據被課稅商品在總出口中的占比，計算出的平均實際稅負水準。

李順榮表示，若美方關稅進一步上調，將對新加坡下半年出口增長構成額外壓力，雖不至於導致衰退，但放緩趨勢難以避免。由於新加坡極度仰賴國際貿易，其經濟表現常被視為全球貿易景氣的「風向球」。