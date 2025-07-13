泰女色誘高僧「拍8萬張裸照」勒索！　僧侶完事穿衣畫面曝光

▲泰國綽號Golf的女子色誘高僧後再以裸照勒索。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

泰國佛教界持續陷入前所未見的桃色風暴，一名「蛇蠍美人」涉嫌色誘高僧後再以裸照勒索，警方在其手機中發現逾8萬張疑似僧侶的裸照，目前已有多名高僧還俗潛逃。

綜合外媒報導，中央調查局（CIB）消息指出，包括一名曾任佛丕府（Phitsanulok）的佛教領袖在內，共有6名僧人與這名綽號Golf的女子關係密切。目前遭調查的僧人來自多地寺廟，部分人身居高位，甚至被指為「天使級」僧侶。

消息指出，這些僧人疑似與Golf發生不當關係，事後遭以裸照勒索，還有人透過帳戶轉帳給她，金額從數千至上百萬泰銖不等，警方也在Golf的手機內查獲逾8萬張疑似僧侶的裸照。

素安凱寺住持帕帕勇（Phra Phayom Kalayano）表示，Golf專門鎖定已修習完最高佛學等級「巴蓮九級」（Parien 9）的高僧下手，先以美貌色誘對方，再利用不雅照與影片進行勒索。

案件起於曼谷一間知名寺廟住持在6月底突然還俗逃往寮國，據稱是因遭對方聲稱懷孕並索討768萬泰銖撫養費。此事件成為引爆點，目前CIB追查結果顯示，至少10至20名高僧曾與Golf有金錢往來。

調查人員根據影像及金流紀錄，將涉案僧人分為兩類，一類為有裸照、影片與轉帳證據，另一類則僅涉及金錢往來；部分人雖未被勒索，但擔心曝光選擇還俗離開佛界。