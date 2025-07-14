泰源監獄舉辦「價值觀重建」活動　找回人生方向





▲泰源監獄舉辦「價值觀重建」活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化收容人心靈教育、重建正向價值觀，台南市監所收容人關懷協會於2025年7月10日下午特別蒞臨法務部矯正署泰源監獄，舉辦「價值觀重建」生命教育活動。此次活動由第8工場與第9工場聯合參與，共吸引約140名收容人熱情投入，現場氣氛溫馨感人，充滿啟發力量。

活動邀請四位具備豐富生命歷練與教育熱忱的講師分享生命故事，分別為張復國校長、鄭文欽老師、李淵爵老師及陳淑蘭老師。他們結合個人經歷與生命智慧，引導收容人省思過往、面對當下、展望未來，期盼在逆境中重新燃起希望之火。

講師與收容人互動熱絡，課程中穿插有獎徵答等趣味橋段，讓學習過程更為生動活潑。收容人反應熱烈，紛紛展現出高度參與與積極轉變的意願，掌聲與笑聲此起彼落，場面動人。

泰源監獄典獄長葛煌明全程參與活動，並代表監獄致贈感謝狀予四位講師，感謝他們的無私付出與深切關懷。葛典獄長致詞指出：「每一位收容人都有改變的可能，只要給予正向引導與適當機會，就有可能重拾人生價值，未來也能成為對社會有貢獻的人。」

泰源監獄長期致力於推動收容人心靈重建與教育轉化，持續與民間團體合作，規劃多元化的生命教育課程，幫助收容人找回自信與希望。未來也將持續辦理此類活動，陪伴收容人走出陰霾，勇敢迎接嶄新人生。