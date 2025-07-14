2025花鹿米養生樂活節　8家在地業者端出17道特色料理

▲「2025花鹿米養生樂活節」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

第8屆「花鹿米養生樂活節」以「八個野鹿來辦桌」為主題，於7月13日下午在鹿野鄉公所旁熱鬧登場，吸引近200位民眾報名參加。八家在地特色店家精心準備共17道創意料理，搭配現場悠揚音樂，為參與者帶來一場視覺與味覺的雙重饗宴。

活動現場洋溢熱情氛圍，來自各年齡層的服務志工，從長者到孩童皆展現專業接待精神，讓賓客感受到濃厚的鹿野人情味。三隻分別穿著阿美族、客家與休閒服飾的可愛小鹿公仔立於入口迎賓，為整場活動增添童趣與文化氛圍。

開席前，永安社區發展協會總幹事廖中勳向現場來賓介紹活動緣起，並帶動全場參與賓果遊戲，優勝者可獲得樂透彩券與在地農特產品，包括新鮮鳳梨與荔枝，歡樂互動熱絡全場。

包括鹿野鄉長李維順、台東縣政府代表王馨梅秘書、台東縣議員陳宏宗秘書黃玉芩、周福安，以及關山鎮公所秘書林梓群等人皆親臨現場，與民眾一同品味鹿野好食，共襄盛舉。

李維順鄉長致詞時歡迎各地賓客來鹿野欣賞熱氣球活動，並表示目前部分部落正舉行豐年祭，誠摯邀請大家深入體驗阿美族文化魅力與熱情歌舞。他也強調，花鹿米活動不僅成功推廣在地農產與料理，也展現跨世代共融、共學、共好的社區精神。

今年的特色菜色包含紅烏龍茶、養生醋、甘蔗燻雞生菜捲、黃金泡菜、花生豆腐、南瓜粿、龍鬚菜、紅烏龍炒花生、玫瑰饅頭、鹿野三杯雞、西烙米小團、蘿蔔絲蛋、客家梅干滷肉飯、烤玉米、小盆栽蛋糕、荔枝鮮果與甜品剉冰等。鹿野鄉公所更於活動前邀請講師協助業者進行擺盤訓練，提升整體用餐美學。

餐會圓滿落幕後，不少民眾紛紛詢問明年活動日期，顯示「花鹿米養生樂活節」已深植人心，成為鹿野每年夏季不可或缺的特色盛事。