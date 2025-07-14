中國創新藥物研發量「超歐趕美」　彭博：挑戰西方主導地位

▲彭博社指出，中國生物科技產業正在崛起。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

中國去年進入研發階段的創新藥物數量突破1250種，遠超歐盟並且逼近美國的1440種。《彭博社》指出，生物科技產業正在經歷結構性的轉變，中國製藥廠正從過去的「山寨」，轉而挑戰西方的創新主導地位。

2015年中國僅貢獻160種創新藥物進入全球研發管線，占比不到6%，然而透過藥監改革、「中國製造2025」政策、海歸科學家創業潮等，中國生技產業在短短9年內出現爆發性成長，2024年進入研發階段創新藥物超過1250種，涵蓋癌症與減肥等多個領域。

更令人矚目的是，中國藥物品質也大幅提升。中國開發的創新藥物越來越多獲得美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）等嚴格監管機構授予的快速審批認證，2024年甚至略微超越歐盟。

儘管中國原創藥物的核准數量仍明顯落後美國，但已有不少重大突破，獲得跨國藥企高價收購。舉例來說，中國康方生物開發（Akeso）的癌症藥物在臨床試驗中表現優於德國藥廠默克（Merck）的吉舒達（Keytruda），被譽為「中國生技的DeepSeek時刻」。

由於地緣政治緊張，部分美國政商界把中國生技崛起視為威脅，推動政府透過出口限制、投資壁壘等手段加以遏制，但中國創新藥企仍持續把目標投向歐美市場。