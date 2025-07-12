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南海仲裁案9周年　陸外交部：一張非法無效無拘束力的廢紙

▲▼ 大陸外交部、中國海關、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部痛斥「南海仲裁案」是廢紙一張 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今（11）日是「南海仲裁案」9周年，大陸外交部選在今天再次聲明，中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確，有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。中國不接受、不承認所謂「裁決，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

大陸外交部下午發出答記者問，「日前，菲律賓外交部就『南海仲裁案裁決』出台9年發表聲明，菲律賓外長在有關研討會發表主旨演講。請問中方對此有何評論？」

發言人首先指出，中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確，有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。中國不接受、不承認所謂「裁決，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受「裁決影響。

發言人也強調強調以下幾點。第一，「南海仲裁案」違反了國際法基本原則。菲律賓單方面提起「仲裁」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背中菲達成的通過協商和平解決爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關直接當事國通過友好磋商談判和平解決爭議的規定，違背了“約定必須遵守”“禁止反言”等國際法基本原則。

第二，「南海仲裁案」違反了《聯合國海洋法公約》。陸地領土問題不屬於《公約》管轄範疇。海洋劃界問題早在2006年就已被中國明確排除出「強制仲裁」等程序。菲方無視中方聲明，執意提起「仲裁」是對《聯合國海洋法公約》爭端解決機制的濫用。「仲裁庭」越權審理，侵犯了中國作為《公約》締約國自主選擇爭端解決方式的權利。其行為完全背離《公約》目的宗旨，嚴重損害《公約》的完整性和權威性，嚴重衝擊國際海洋法治。眾多國際權威法學專家，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官均認為“裁決”存在嚴重謬誤。

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

第三，「南海仲裁案」違背了南海的基本事實。「仲裁庭」在事實認定和適用法律上存在重大缺陷，作出的「裁決」錯誤明顯，漏洞百出。「裁決」把南沙最大島嶼，有著50萬平方米的太平島判定為岩礁而非島嶼，並進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架。這完全不符合《公約》規定。如果按這一「標準」，很多國家的主張都是非法的，世界海洋格局將被改寫。

發言人指出，中國始終致力於同南海其他當事國通過談判和平解決爭議，同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成「南海行為準則」，為維護南海和平穩定提供有力的制度保障。

最後，發言人指出，「我們奉勸有關國家不要再拿非法『裁決』這張廢紙說事，更不要企圖以此為藉口進行侵權挑釁，其結果只能是得不償失，自食惡果。」

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