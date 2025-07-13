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雄中雄女跨校激盪！《資料變詩，光影成式》點亮藝術科學新篇章

▲雄中跟雄女跨校合作，在大東藝術中心展開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雄中跟雄女跨校合作，在大東藝術中心展開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一場由高中生主導，深度融合藝術與科學的創新特展「資料變詩，光影成式：用藝術描繪科學的靈魂」，已於大東藝術圖書館盛大開幕。本次展覽由高雄女中與高雄中學的學生共同策劃，旨在打破傳統學科界限，將抽象的科學概念轉化為可視、可感的藝術呈現，為高雄市民帶來一場別開生面的視覺與心靈饗宴。

展覽從實驗設計、展品製作到場地佈置，皆由學生親力親為完成，充分展現了新世代學子的豐沛創造力與敘事能力。策展團隊表示，他們相信科學的「資料」本身如同詩歌，蘊含著大自然最本質的美感，而藝術正是將這些「科學的靈魂」具象化的最佳途徑。透過跨校合作，學生們不僅拓展了視野，也深入體會到「合作」的真正意義，證明了不同群體間打破分界、共創多元成果的可能性。

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▲雄中跟雄女跨校合作，在大東藝術中心展開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雄中跟雄女跨校合作，高雄市議員黃文益（右三）到場祝賀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

本次展覽的核心目標，在於讓科學不再僅限於數據與公式，而是能夠透過藝術的語彙，變得「看得見、感受得到」。學生策展團隊希望能藉此打破外界對雄中、雄女學生「只會讀書」的刻板印象，向大眾展現他們除了學業成績之外，亦具備卓越的創造力、表達能力，以及對美學與世界的敏銳觀察力。

「我們希望這場展覽能激發觀眾的想像與靈感，從不同的角度重新認識這個世界。」學生代表如此強調。

「資料變詩，光影成式」特展將持續展出至 9月30日。展覽地點位於 大東藝術圖書館，開放時間為星期二至星期六上午9點至晚上9點，星期日為上午9點至下午5點。值得一提的是，8月16日 將舉辦一場特別的實驗演示與現場導覽活動，誠摯邀請各界踴躍參與，共同體驗這場跨越知識藩籬、激發無限想像的藝術與科學交響曲。

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