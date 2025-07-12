美駐菲大使稱南海仲裁有效！　陸官方諷：每年都大肆炒作造假

▲中菲也在「南海問題」主權有所爭議。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

今（11）日是「南海仲裁案」9周年，大陸官方火力全開，重申中方「南海仲裁案」問題上的立場，外交部也痛批仲裁只是一張無效廢紙。中國駐菲律賓使館發言人今也痛批美國駐菲大使等少數國家駐菲使節，罔顧事實、顛倒黑白，每年在非法裁決出台周年之際，大肆炒作、製造虛假敘事，企圖逼迫中方接受非法裁決。「這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。」

2025年7月11日，美國駐菲大使羅玫凱在菲智庫Stratbase主辦的論壇上發言，聲稱2016年「南海仲裁案裁決」具終局性與約束力，並指責中方在南海的主張缺乏依據，持續進行所謂擴張性與脅迫性行動，威脅航行與飛越自由以及海洋合法使用權。英國、加拿大、德國與日本駐菲大使亦在會上發表類似言論，部分駐菲使館亦發表相關聲明。對此，中國駐菲律賓使館發表嚴正立場。

發言人指出，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確且堅定的。所謂南海仲裁案，本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。菲律賓單方面提起仲裁，違背了與中方就通過雙邊協商解決南海爭議的共識，亦違反《南海各方行為宣言》中明確規定的由直接相關當事方通過協商談判和平解決爭端的原則。菲方濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制，無視中方所作的排除性聲明，執意推動仲裁。

發言人表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。菲律賓違背同中方通過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關由直接相關當事國通過協商談判和平解決爭議的規定，濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制，無視中方所作的排除性聲明，執意單方面向臨時仲裁庭對中方提起南海仲裁案。

發言人進一步說，所謂的臨時仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決非法、無效。中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，更不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。

發言人強調，「美國駐菲大使等少數國家駐菲使節罔顧事實、顛倒黑白，每年在非法裁決出台週年之際，大肆炒作、製造虛假敘事，企圖逼迫中方接受非法裁決。這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。」