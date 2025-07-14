印太緊張升溫！　美軍多架B-52轟炸機飛抵關島部署

▲B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機。（圖／美國空軍）



記者張靖榕／綜合報導

在印太地區軍事與政治緊張情勢升高之際，美國空軍已部署多架B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（Bomber Task Force，BTF）行動的一環。此舉被廣泛解讀為對中國日益擴張的區域影響力進行直接挑戰。

綜合外電報導，美國空軍最新聲明指出，來自北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）的第23遠征轟炸中隊（23rd Expeditionary Bomb Squadron）數架B-52H轟炸機，已於8日抵達關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

美軍表示，這次部署的目標包括：強化對印太地區盟友的安全承諾、深化與夥伴國軍隊之間的聯合作戰能力，以及提升應對突發衝突的戰略靈活性，其中更明確提及南海及台灣海峽的潛在熱點衝突。

在此之前，美國已與日本及澳洲等盟國，在南海及周邊水域進行一連串聯合軍演，顯示美方有意強化盟軍整合與區域部署能力。上月的演習即為美、澳部隊與日本自衛隊協同執行，重點為提升海上聯合作戰效能與指揮協調能力。

針對美方加強軍事行動，中國則予以強烈反彈，並批評美國行徑具高度挑釁性。尤其在美中兩國於台灣、西沙群島與南沙群島等海域長期陷入主權爭議的背景下，北京更進一步升高軍事活動頻率，包括持續派遣軍艦與戰機繞行台灣周邊，展現實質反制力道。

此波部署顯示，美國意圖在地區局勢快速變化之際，鞏固印太戰略重心，並對中國構成戰略壓力；同時也讓區域安全形勢進一步趨於敏感與動盪。