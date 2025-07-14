控鮑爾「濫花730億」改建大樓　白宮官員：川普有權撤換

▲川普近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普再度對聯準會（Fed）開砲！白宮官員近日對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的去留問題釋出強烈訊號，指控其主導的總部改建案浮濫支出，總額高達25億美元（約新台幣730億元），已遠超預算，引發總統考慮撤換其職務的聲浪。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長伏特（Russell Vought）11日在接受財經媒體CNBC專訪時直指，這項改建案疑似濫用聯準會資金，點名鮑爾應負起責任。而外界認為，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）可能是最有機會接任聯準會主席的人選。

哈塞特13日接受美ABC節目《本週》（This Week）訪問時表示，川普總統是否啟動調查，將視聯準會如何回應伏特的質疑而定。他強調，這起爭議的焦點在於「這是華府史上最昂貴的聯邦機關改建工程」，不僅造價高達25億美元，還比原預算多出7億美元，規模與聯邦調查局的歷史改建案相當，聯準會必須提出合理說明。

他進一步指出，聯準會是1913年成立的機構，在當時的金本位體系下根本無法想像現在擁有如此龐大的財政自主權，「如今卻可以印鈔票亂花，這顯然已偏離立法初衷」。

當被問及川普是否有權撤換鮑爾時，哈塞特回應簡短卻意味深長：「如果有理據，當然可以。」

雖然川普總統曾表示沒有打算撤換鮑爾，但他過去多次公開批評聯準會「不配合經濟發展」拒絕降息，如今白宮幕僚對鮑爾的抨擊升級，外界解讀這可能是為「合法撤換」尋找鋪陳。

根據CNBC報導，聯準會資金來源為自籌的證券收益與銀行規費，不涉及聯邦稅收。不過伏特仍指控鮑爾管理失當，並表示將針對總部改建案展開調查。

另據《華爾街日報》先前報導，哈塞特已兩度與川普會面，被視為接替鮑爾的重要人選。