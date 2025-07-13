父子檔用廢棄物做藝術！八方藝術節點燃氣候與文化對話

▲荷蘭藝術家Theodoor Richard（右）與其子黎幼那（左）在國美館八方藝術節展出畫作。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

以氣候變遷、文化認同與世代對話為主題的《八方藝術節》系列展覽，即日起至20日推出重點展覽《Light it up》，由來自荷蘭、定居台灣15年的藝術家Theodoor Richard與其子黎幼那共同創作，透過裝置與繪畫，點燃關於永續與希望的對話。

此次展覽結合廢棄菸盒、塑膠玩具、防毒面具人型等素材，強調人類生活與環境變遷之間的關聯。策展核心聚焦於「點燃希望」，作品不僅回應氣候危機，也呈現不同世代對社會與自身角色的感知差異。

Theodoor Richard過去從事荷蘭阿姆斯特丹的律師，專精娛樂與藝術法律，移居台灣後投入文化策展與永續研究。他表示：「Light it up 不只是點火，更是一種意識的開始，我們無法立刻改變世界，但可以先照亮自己。」其策展理念橫跨法律、公民責任與文化觀察，關注人在面對全球不穩定時的選擇與行動。

黎幼那則以東海大學美術系學生的身份參展，作品如日記般記錄日常，融合繪畫、拼貼與文字，展現新世代對個人情感與社會觀察的獨特視角。

八方藝術節總策劃賴慕芬表示，作為一個以「多元文化、藝術平權」為核心的展覽平台，八方藝術節持續邀請新住民、新二代與本地藝術工作者共創展覽，打造文化交流的新場域。《Light it up》正是一場跨越語言與國界的父子對話，也是藝術在時代議題中發聲的具體實踐。

目前台灣的新住民與新二代人口已突破百萬，八方藝術節透過系列策展與展演活動，期待成為多元族群參與文化對話的重要平台，讓「文化共融」不只停留在政策，更透過藝術進入人心。

八方藝術節由國立台灣美術館、壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、YMCA台中青年會及共同策畫，透過藝術交流搭起橋樑，讓不同文化彼此理解、互相欣賞。