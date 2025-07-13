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今「觀音菩薩」成道日！命理師揭4種人最該拜　可求子開智旺事業

台中樂成宮觀音佛祖(觀世音菩薩、觀音娘娘、觀音媽、觀音大士、白衣大士)。 （圖／楊登嵙提供）

▲今天是觀世音菩薩成道日，命理師楊登嵙分享如何求子開智旺事業。 （圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

今（13）日是農曆6月19日也是「觀世音菩薩」成道日。命理師楊登嵙表示，觀音菩薩一年會有3個生日，今天是其中的一天，適合到廟裡祭祀，求子、求健康、開智慧、拚事業都適合。至於供品方面，最具特色的供品非「豆腐」莫屬，因其諧音為「頭富」，被視為招福納財、旺人旺財的重要象徵。

楊登嵙分享指出，「觀世音菩薩」在不同的宗教或派別中也常見供奉，只是稱謂有所不同，道教稱為「慈航真人」或「慈航道人」；一貫道稱為「南海古佛」；靈山派奉為「五母」之一。此外，在龍華教、齊教、越南高台教中也都有信奉。民間對觀世音菩薩有許多更親切的稱呼，例如觀音娘娘、觀音佛祖、觀音媽、觀音大士、白衣大士等。

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「觀世音菩薩」從字面解釋就是「觀察世間聲音」的菩薩，是中國佛教四大菩薩之一，有無比大願力，度脫一切苦難眾生，深入民心，寺廟中的形象也非常多元，有送子觀音、魚籃觀音、水月觀音和千手千眼觀音。

觀世音菩薩一年有3個生日，分別是農曆2月19日、6月19日和9月19日，而其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽祈福，這3個日子都可以。

觀世音菩薩這3個生日，不少民眾會到廟宇祭拜祈福，因其聞聲救苦和送子形象深植信徒心中，一般祈求四類願望：

1.求子嗣：如果久不受孕想要生小孩的婦女，這一天是絕佳的祈願日子，錯過可要再等一年了！

2.求健康：家中小孩不好養、健康狀況不佳等。

3.求智慧：希望小孩開智慧，比較會讀書。

4.求事業：順利發達。

要準備什麼供品？有何禁忌？供品必須是素食或五果，鮮花、水果、壽麵、壽桃，不可葷食。兩樣供品「旺人旺財」：

1.豆腐：豆腐的諧音「頭富」，代表福氣與財氣。

2.蔬菜：素食因為蔬(舒)食，取諧音讓吃的人過上「舒適」的生活。

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