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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡明彥現身關稅談判團隊　綠黨團：經濟民生議題與國安戰略有關

▲▼民進黨立委陳培瑜、吳沛憶與罷團山除薇害到長春市場掃街。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委陳培瑜、吳沛憶與罷團山除薇害到長春市場掃街。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普近期陸續公布各國對等關稅稅率，台灣尚未公布，政院昨晚表示，談判仍在持續，已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日期限前完成協議。民進黨團書記長陳培瑜今（13日）表示，儘管我方樂觀，但國際情勢無法全面掌握，因此談判團隊謹慎而樂觀。此外，針對總統賴清德日前率國安團隊與正在華府的談判團隊進行視訊會議，而國安局長蔡明彥也現身華府一事。陳培瑜直言「不驚訝」，這讓全世界知道，台灣將選擇站在民主陣營一方。

民進黨團書記長陳培瑜、立委吳沛憶今日上午與罷團山除薇害一同到長春市場掃街。

針對關稅議題，陳培瑜表示，所有談判團隊都非常謹慎認真，一步步都很小心非常重要，「我們雖然樂觀，但面對國際情勢沒辦法全面掌握，我想整個團隊非常謹慎」。

至於國安局長蔡明彥為何出現在談判團隊中，陳培瑜指出，所有經濟、民生議題都跟國家安全、戰略選擇有關，「因此我想國安局長出現在談判團隊一點都不令人不驚訝」，我們也想讓全世界民主國家知道，台灣將會選擇站在民主陣營這一方，而不是跟極權政府站在一起。

陳培瑜提到，目前中國對於台灣侵擾，不管是飛機、海纜、宗教、文化藝術滲透，賴總統跟談判團隊將國安議題放在談判中非常適切，也希望全世界看到台灣正選擇跟民主陣營站在一起。

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