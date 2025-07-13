士官長坐輪椅被逼站起來　艦長父幫陳情害下場更慘

▲任職海軍司令部的孫姓士官長遭長官刁難，調職遙遙無期，現在還因精神出問題，常得住院治療，讓他備感無助。



圖文／鏡週刊

從軍近20年的孫姓士官長，任職海軍司令部多年，3年前因公發生車禍，有意請假休養，卻屢遭幹部刁難，還被威脅逼退，導致罹患精神官能症。孫的父親是前海軍艦長，得知情況後找立委陳情，沒想到反讓兒子又挨長官一頓罵，還被冠上情緒失控、態度不佳的罪名遭到懲處，讓孫感覺啞巴吃黃蓮、有苦說不出。

知情人士A先生說，前年12月，孫父見兒子的健康狀況每況愈下，於是向吳姓立委陳情，立委出面溝通後，軍方表示會正視問題，還答應讓孫調職，私下卻要孫撤銷陳情案，還得寫報告，甚至用命令的口吻，要他從輪椅上站起來，讓孫崩潰、情緒失控，當天就被送往內湖三總治療。

A先生透露，在長官們的操作下，孫姓士官長在軍營裡被視為神經病，遭受冷暴力，孫後來住院接受治療，長官們仍不願放過他，還跟其他單位放話，指孫裝病不做事、精神有狀況，要阻斷孫的調職之路，有意逼退他。

A先生表示，孫姓士官長常遭長官大吼，有長官見他因舊疾復發、坐輪椅到辦公室請假，竟要求他起立報告病因，最後不准假，孫忍無可忍，向單位提出霸凌申訴，長官們接受調查時，口徑一致稱孫無法負荷工作，說他問題很大，霸凌案最後被判定不成立。

▲孫父曾在網路替兒發聲，也找立委陳情，事後卻不了了之。（翻攝畫面）

今年7月，孫的長官告訴他，高層認為他沒做事，不打算給他獎點，不僅影響到獎金，也讓孫的調職遙遙無期，現在孫還因精神出問題，常得住院治療，讓他備感無助，希望國防部能介入調查，讓他獲得公平的對待。

針對霸凌指控，海軍司令部否認集體霸凌情形，表示孫姓士官長曾對徐姓處長、郭姓副處長2人提出告訴，北檢認為，徐、郭2人主管皆依規定辦理，並未刁難孫，判決不起訴。海軍司令部強調，向來落實合理管教，維護部隊團結，並秉持勿枉勿縱之立場，也絕不寬待。

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