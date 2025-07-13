士官長因公車禍請假休養　竟遭上級集體逼退

▲目前在海軍司令部服務的孫姓士官長因公發生車禍，導致腰椎受傷，需長期休養及復健，卻被長官刁難。（翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

海軍司令部驚爆集體霸凌事件！本刊接獲爆料，指從軍近20年、目前在海軍司令部服務的孫姓士官長，3年前因公發生車禍，導致腰椎受傷，需長期休養及復健，卻被長官刁難、威脅恐嚇，企圖逼退，甚至有長官非但不准假，還增加他的工作量，造成孫身心崩潰、罹患精神官能症，十分無助。

知情人士A先生告訴本刊，孫姓士官長在海軍司令部軍事情報處服務，3年前休假期間，被長官通知返營處理公務，途中發生車禍，造成孫的腰椎及身體多處受傷，醫師開立診斷證明，指孫需休養、復健，長官顧念孫因公受傷，配合孫的復建狀況，讓他彈性工作。但前年9月，新長官上任後，孫開始遭集體言語及精神霸凌，讓他苦不堪言。

A先生透露，孫姓士官長2023年10月前往處長室請假，時任徐姓處長卻指孫無法勝任，要求孫提交車禍相關資料、病假規定、因公受傷證明、2022年的休假紀錄等資料。隔天，時任的副處長又將孫叫到辦公室，指孫在營中沒做事，要他列舉工作事項，還出言恐嚇，不給下半年度獎點，就連孫請病假期間，也要他上網蒐集情報。

▲孫姓士官長多次申訴霸凌皆無果，還遭到懲處。（翻攝畫面）

孫姓士官長不滿，2023年10月申訴，長官卻要原本負責情報蒐集的孫，還要處理電話費、統計書籍採購清單，增加他的工作量；同年11月，孫因身體不適請假，又被刁難，甚至遭副組長大聲咆哮，孫因長期身心壓力，情緒失控，當場大哭，甚至捶打牆面、地板。

當天，孫姓士官長在同僚陪同下就醫，被判定需住院治療，孫打電話向長官請病假，卻被要求先折返辦公室，完成請假手續再離營。孫父見兒苦不堪言，找上吳姓立委陳情，經立委協調，軍方雖口頭答應協助孫調離單位，事後卻要求他撤回陳情案，逼他封口。

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