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南京「小紅叔」教戰成功祕訣？　減齡穿搭指南瘋傳

南京阿紅事件引發各國網友熱議，不少人也開始發揮創意惡搞。（翻攝網路）

▲南京阿紅事件引發各國網友熱議，不少人也開始發揮創意惡搞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 

中國南京一名38歲焦姓男子化名阿紅，扮成女裝誘騙千名男性發生性關係還偷拍性愛影像，遭當地警方逮捕。新聞曝光引發各國網友熱議，眾人除了譴責偷拍私密影像並外流的行為，也不禁納悶到底是什麼原因讓他可以成功騙到這麼多男性。網友開始發揮創意，惡搞推出「紅姐濾鏡挑戰」，甚至還出現「教戰守則」影片，並分析他的穿著製成「減齡穿搭指南」。

阿紅事件意外「爆紅」，他不僅被台灣、中國、馬來西亞等華語地區的網友封為「紅姐」「紅大爺」「小紅叔」，還戲稱這次事件為「男莖大屠殺」，就連東南亞的泰國、越南等地，都對這個驚人的事件議論紛紛，疑似還有泰國的網友在IG推出「紅姐濾鏡挑戰」，讓大家自己把照片P進紅姐的房間，吸引不少開始惡搞。

IG有網友發起「紅姐濾鏡挑戰」。（翻攝自Instagram）

▲IG有網友發起「紅姐濾鏡挑戰」。

也有人開始「二創」起紅姐的影片，由於許多被害人是年輕健身小鮮肉，讓許多網友納悶為何一個「偽娘」竟然可以成功誘騙到他們來發生關係？中國網友流出一段影片，畫面中的「紅姐」聲稱要手把手教大家如何釣到男人，強調不要當男孩眼中的拜金女，「一個西瓜、一包紙巾、半桶花生油，我就很滿足」，調侃影片中有些男性來到紅姐的小房間時，手上帶著各種「伴手禮」。 但令人意外的是，這個紅姐一開口竟然是溫柔的女子嗓音，讓其他人不禁疑惑，留言問這真的是他的聲音嗎？其他人才解釋，原來只是有人用AI惡搞、配音的。

網友用AI製作「教戰守則」影片惡搞。（翻攝網路）

▲網友用AI製作「教戰守則」影片惡搞。

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此外，「紅姐」刻意扮成女裝，但影片中幾乎千篇一律都是同樣的穿搭，也被網友笑說這就是他成功騙到男人的祕訣，因此惡搞製成「減齡獵男、穿搭指南」，包括假髮、印花上衣、純色口罩等都是必備元素，儼然成為新的迷因素材。

紅姐穿搭也被瘋傳，笑稱是「減齡獵男穿搭指南」。（翻攝網路）

▲紅姐穿搭也被瘋傳，笑稱是「減齡獵男穿搭指南」。

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