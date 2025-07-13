台灣要趕在8/1前談妥關稅　美媒：川普對貿易夥伴「失去耐心」

▲川普對貿易夥伴失去耐心，新關稅8月1日生效，不再延期。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普關稅大戰進入最後倒數階段，8月1日新期限將至，各國談判代表正加緊尋找化解之道。只不過這次川普不會再把期限往後延，因為他已對各國政府在貿易談判動作慢吞吞越來越不耐煩，加上華爾街TACO迷因圖暗示川普總是龜縮，內部人士認為，川普給予額外寬限並無意義。

彭博、政客（Politico）報導，據信延長貿易談判最後期限是川普的主意，財政部長貝森特（Scott Bessent）也對達成交易感興趣，認為這有助於實現目標。但歷經過去這3個月的談判，他的政府收效甚微，美國與英國達協議，越南尚未正式接受美國宣稱已與越南達成的協議的關鍵部分，美中之間也只有繼續貿易談判的框架。

近期這幾日，川普急躁情緒爆發，在8月1日關稅大限之前發起新攻勢，宣布對墨西哥以及歐盟徵收30%關稅，並對日韓等長期盟友設定稅率，加拿大面臨35%關稅威脅，還喊出對巴西徵收50%關稅。

報導稱，川普發出的訊息相當明確，也就是打算利用兌現關稅威脅，放棄談判，設定單邊稅率。對於依賴美國貿易的國家來說，決定要如何用最佳方式進行談判的窗口正在迅速關閉。

許多國外官員重視即將到來的8月1日關稅寬限期限，如今各國其實別無選擇，只能相信川普所言，設法安撫川普，避免萬一他真的落實多項關稅威脅可能引發的全球經濟動盪。

儘管關稅寬限期可能讓這一輪的貿易談判告一段落，但貿易爭端恐怕還遠未落幕，因為針對特定產業的關稅即將出台，且川普也傾向把關稅當作籌碼，迫使各國政府增加國防開支，放棄有損美國利益的法案。