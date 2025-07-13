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怒批日本被寵壞！美媒分析川普對日本「不再特別」：全面消弭赤字

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂今年2月遠赴華府，和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本長年視自身為美國在亞洲的核心盟友，期盼仰賴「特殊關係」在貿易談判獲得優待，卻在美國總統川普第二任期遭到冷處理，雙邊貿易協商歷經7輪仍未見進展，日本首相石破茂更罕見收到美方威脅信函，若未於期限內達成協議，將加徵25%關稅。分析指出，日本錯估川普政府對傳統盟友的態度，導致既有戰略不再奏效。

根據美媒《華盛頓郵報》，日本政府原本寄望透過積極推銷日本在美投資、創造龐大就業機會等友好貢獻，延續前首相安倍晉三時期與川普建立的互信友誼，重啟TPP後續合作。但現實卻是川普對日本頗有微詞，甚至在公開場合批評日本「被寵壞」，認為日方在貿易上占美方便宜，對其毫不手軟。

觀察人士指出，日本過度依賴舊有「誠意外交」與「投資數據」，試圖以軟性手段換取貿易讓步，卻未看清川普對赤字的高度敏感與零容忍。布魯金斯學會亞洲政策研究中心主任索莉絲（Mireya Solís）分析，川普不會因安全同盟關係而網開一面，一切回歸「數字導向」與「本國優先」原則。

索莉絲感慨表示，「他們（日本）正痛苦認清一件事，日本對川普而言並不特別！在川普眼裡，只要一看到貿易赤字，他就不會去想到『這是我親密的安全夥伴』，他眼裡只看到赤字。」

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

儘管日本自2019年起即為美國最大外資來源、創造逾百萬個就業機會，川普依然態度強硬。首輪談判時，川普甚至親自現身，並將寫著「讓美國再次偉大」的紅帽送給日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正，展現友善姿態，但卻未轉化成任何具體進展。

負責談判的日本代表赤澤亮正坦言，「感覺仍在『五里霧中』中徘徊」，言語中流露出對局勢的茫然與挫敗。

報導指出，美國與日本在貿易談判上的兩大癥結，分別為汽車與稻米。日本政府統計，2024年日本對美出口汽車達140萬輛，卻僅進口美國車1萬6千餘輛。川普認為這構成巨幅逆差，批評日本市場「封閉不公平」。

日方則強調，並未刻意設限，而是美國車款體積龐大、耗油量高，難以行駛在狹窄的日本街道，不符合日本消費習慣與道路條件。

汽車產業為日本經濟命脈，談判代表拒絕在關稅讓步，僅願重新檢視安全技術標準。儘管日本要求美方撤銷現行25%汽車關稅，但至今卻仍無法取得進展。

▲▼日本東京餐廳老闆利用從美國加州進口的米煮飯。（圖／路透）

▲日本東京餐廳老闆利用從美國加州進口的米煮飯。（圖／路透）

至於稻米，更具有高度象徵性與敏感性。日本傳統飲食文化中對國產「秈型米」情感深厚，稻農背後亦有強大遊說勢力。川普曾宣稱日本對美國稻米課徵「700%關稅」，儘管日方強調已根據WTO設置「最低進口配額」，每年可免稅進口77萬噸稻米，美國為最大供應國，但政治爭議依舊難解。

曾參與TPP談判的大江博直言，美方對稻米與汽車的立場比第一任期更為強硬，日方必須認清已無「特別待遇」可言。他甚至建議，當前局勢下，「接受更多美國稻米其實才符合國家利益」，既可協助低收入家庭因應物價上升，也有助於破局談判，實現「雙方各退一步」的可行解方。

日本前駐美大使藤崎一郎則指出，美日應團結應對北韓、中國等區域威脅，貿易對立反而削弱整體戰略安全。他語重心長地說，「如果美方的勝利是大寫的Win，那我們的win就用小寫也無妨。」

►川普38年前專訪曝！關稅洩憤對象「就是日本」：他們豪奪美國財富

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