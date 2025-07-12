大台南復電率達96.5%　台電拚最後一哩路重現萬家燈火

▲台電復電工程邁入倒數階段，搶修人員深夜持續作業，全力衝刺最後一哩路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風肆虐後，台南多區電力設施嚴重受損，經連日全力搶修，截至12日晚間9時止，大台南復電率已達96.5%，剩餘尚有10452戶待恢復供電，主要集中於學甲、七股、北門、將軍等沿海區域，台電台南區處已完成主幹線搶通，目前進入難度更高的分歧線與接戶線搶修階段，持續衝刺「最後一哩路」。

因應西港、七股、將軍、佳里等地災情嚴峻，台電於佳里服務所設置前進指揮所，就近調度人力與物資，加快搶修速度。搶修所需材料繁多，並協調昭清宮廣場作為臨時堆置場，場面宛如戶外工地補給戰線，作業難度與工程量龐大可見一斑。台電提醒現場同仁，即使面對時間壓力，仍須嚴守安全標準流程，確保每一項施工環節萬無一失。

台南區處長黃明舜親赴災區坐鎮，深夜11時仍在工地督軍，與地方里長面對面溝通進度。搶修人員多日未返家，從清晨未亮便出工、深夜方收班，常以簡便餐食果腹，頂著體力極限也不喊苦。許多員工家屬早已理解，每逢天災就是與家人「分隔兩地」，因為大家都知道，這份工作是為了讓更多家庭早日點亮燈光。

台電感謝全國各地調派人力與承攬商日以繼夜奮戰，展現驚人毅力與專業精神。台電承諾，將以最高效率完成最後階段搶修任務，讓每一戶早日恢復正常生活，點亮的不只是一盞燈，更是災後重建的希望。