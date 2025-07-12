「台南式」幫災區募款被酸「立場偏白」氣炸：被貼標籤真的快瘋了

▲台南災情慘重。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

這次颱風造成台南慘重災情！粉專「台南式 Tainan Style」日前PO出募款文，希望幫助災民重建。沒想到，有網友直接稱「台南式」的政治立場偏白，讓「台南式」直接崩潰，「幫助台南的人還要一直被瘋狂貼標籤，到底你們想怎樣啦，我真的快瘋了」。

「台南式 Tainan Style」的捐款文於9日PO出，目前累計1.5萬讚、1252留言及2178次分享。「台南式」表示，他已主動捐5萬元，希望網友可以到台南市政府社會局捐款，或是搜尋「臺南市社會救助金專戶線上捐款平台」進行捐款。

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該文下方兩邊互戰，有5成網友感謝「台南式」的熱心、其餘則是擔心金流問題，也有人認為當地政府應該主動救濟，以及質疑被毀的屋頂為違建。

有網友在threads表示，「本來預期會在台南式臉書的捐款文看到充滿正向、溫暖的留言，結果卻不是我想像，看來是我好傻好天真」，讓一名網友留言「台南式本來就偏白」。

「台南式」看到後氣炸，「白你X，硬要抹我顏色的到底想怎樣？我一個人做得要死要活，什麼政治文都沒發，只想單純分享台南的事。幫助台南的人還要一直被瘋狂貼標籤，到底你們想怎樣啦，我真的快瘋了」。此外，「台南式」也回覆發文網友說，「我臉書那篇文有1.4萬人按讚，也有將近2000人分享，代表大多數人內心都還是正向溫暖，想幫助別人的。為何你要單就那些負面留言解讀呢？況且明明那篇也有許多正向的留言。我IG同樣一篇文的留言你也可以去看看，應該就符合你說的正向溫暖了吧。」

事後，「台南式」PO出過去的網友截圖表示，「超好笑，我快要集齊七種顏色了。我可能是做對了什麼，才會讓各種顏色都討厭」，「談論政治可以，但不要被政治蒙蔽雙眼和良心，一談到政治就喪心病狂，到最後連事實都看不清楚，這樣蠻可憐的」，並在文末附上被網友認為是「民進黨側翼」、「小草」、「基進黨」、「很藍」等留言，感嘆「硬要貼標籤說台南式是什麼顏色的人，不是笨就是壞」。