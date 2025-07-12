南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭大陸同行舉報　穿便服也被帶離場

▲南韓正妹Coser Yasal。（圖／翻攝@Yasal_170）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Bilibili近期舉辦一年一度的Bilibili World漫展，期間手機遊戲《棕色塵埃2》請來韓國Coser Yasal表演。沒想到，Yasal敬業擺出姿勢、與觀眾合影卻引來妒忌，遭人舉報後被驅離會場。

Yasal在IG有14萬.7萬追蹤、X平台則有29.2萬追蹤。她透過超還原的精美裝扮，在各大漫展聞名，這次則受邀到上海參加Bilibili World漫展。

沒想到，觀眾不論是台上合影還是台下拍照，都將鏡頭對著Yasal，讓旁邊的大陸Coser感到非常尷尬。對此，有大陸Coser直接舉報Yasal「著裝不當並做出大尺度演出」，痛批「現場起碼還有未成年吧，而且看穿著暫且可以說是還原角色，還刻意做出性暗示引導動作，就很有問題了，如果覺得這是正常的，那一定是這個世界要完蛋了」、「不要臉能到什麼程度」。

▲▼Yasal被大陸Coser舉報。（圖／翻攝微博）



Yasal表演一天就遭舉報，第二天只能穿著T恤到場幫忙販售，並與粉絲合影，然而又被舉報工作簽證時間等問題，最終只能離開會場。

許多大陸網友紛紛到Yasal的X留言，「偉大不必多言」、「真正的職業coser，大陸的coser就是一群心胸狹窄的X子」、「搜尋之後發現早都關注了，不愧是我」、「韓援的競技精神真沒得說」、「YaSal姊姊是全場最佳的coser又好看又大方，不要在意她們的嫉妒，非常歡迎下次再來」、「這個就叫專業，國內一幫又當又立的coser只想賺宅男的錢」。

對此，Yasal也用中文回應，「非常感謝大家給予我們的喜愛與支持。 但也懇請大家不要再提及我們展台的Coser以及其他Coser了。 希望大家能夠幫助我們的Coser們，在這次愉快的活動中留下美好的回憶。最後也請大家多多關注《棕色塵埃2》的展台，所有的Coser都非常珍貴，請大家給予更多的愛與支持！謝謝大家」。

此外，後續也有其他Coser發文，認為自己的服裝與Yasal沒差多少，擔心下一個被舉報的人就是自己。

▼南韓正妹Coser Yasal。（圖／翻攝@Yasal_170）

