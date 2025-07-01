快訊／北檢知名檢座升官恐翻車　被控約砲「Motel很好玩」遭處分

▲台北地檢署檢察官李頲翰（右2）被爆網路搭訕女網友傳訊「開房間」挨查。（圖／北檢提供）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北地檢署檢察官李頲翰，日前遭匿名檢舉指控，在婚姻關係存續期間，透過交友軟體與一名女子以曖昧言詞互動，疑有違檢察官倫理。北檢接獲法務部轉交的檢舉函後，旋即展開行政調查，今（1日）召開職務評定審議會，認李頲翰確有不當言詞，依《法官法》第95條第2款予以警告處分。

據悉，李頲翰於今年2月透過交友軟體「Coffee Meets Bagel(簡稱C&B)」認識一名自稱「Kristen」的用戶，對方聲稱為耶魯大學博士生，從事公衛相關期刊審稿工作，雙方隨後轉移至LINE聊天。期間，李頲翰曾坦承自己為檢察官、且已婚，對方卻遲遲未提供身分證明，引發他懷疑對方是假帳號或詐騙集團。

不過在4月26日至30日間，李頲翰仍在LINE對話中向對方傳送如「Motel很好玩」、「那等下跟我去開房間」等訊息。儘管他辯稱這些話語是出於試探與打發之用，並未真有不當動機，但調查認為，相關訊息內容客觀上足以使人認為具有性暗示成分，且與檢察官應有之廉潔形象不符。

台北地檢署指出，根據《檢察官倫理規範》第5條，檢察官應廉潔自持、謹言慎行，維護職位榮譽與尊嚴。北檢強調，李頲翰的不當對話內容，已違反該條規定，其外觀行為亦足以引發社會對檢察官職位尊嚴的質疑。

北檢今召開檢察官職務評定審議會後，決議對李頲翰予以行政警告，雖不影響其現職，但此為正式懲處，未來升任主任檢察官之資格恐受影響。

李頲翰為台北地檢資深檢察官，曾辦理拉法葉艦佣金追回案、台鐵普悠瑪事故、藝人澎恰恰遭恐嚇勒索案等社會矚目案件，今年更在內部票選中名列主任檢察官推薦第4名。此次遭警告處分，形同仕途蒙上陰影。