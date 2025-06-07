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遊客小心！澎湖非法捕撈馬糞海膽最高關3年　檢舉每件賺1萬

▲▼馬糞海膽遭滅族！隔半世紀「2億顆剩5萬顆」　NGO：澎湖該禁捕了 。（圖／海洋公民基金會）
▲民眾檢舉非法採捕澎湖馬糞海膽，可獲得1萬元獎金減。（資料照／海洋公民基金會提供）

記者郭玗潔／澎湖報導

澎湖馬糞海膽近年數量銳減，但目前仍於7月和8月開放採捕，因價格越來越貴，吸引漁民爭相下海捕撈。澎湖縣政府農漁局表示，若漁民在禁漁期間違規採捕、處理、販賣或持有，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金，請漁民、業者確實遵守，而民眾若看到有人在禁捕期非法捕撈，檢舉就可獲1萬元獎金。

澎湖縣政府農漁局指出，今年馬糞海膽禁捕期仍為9月1日至翌年6月30日，僅7月1日至8月31日開放採捕，如在禁漁期間違規採捕、處理、販賣或持有，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金，請漁民、業者確實遵守。

農漁局強調，環保案件查察小組近期持續於沿近海域、潮間帶、漁港，執行非法漁撈及上岸漁獲物檢查，民眾若發現不法情事，並勇於提供情資，依據「澎湖縣政府獎勵檢舉非法採捕水產動植物獎金核發要點」，檢舉盜採馬糞海膽並查獲屬實者，每件發給獎金1萬元，檢舉專線為06-9262620轉121(農漁局)、118(海巡隊)。

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▼環保案件查察小組近期會加強取締。（圖／翻攝自澎湖縣政府農漁局）

▲▼民眾檢舉非法採捕澎湖馬糞海膽，可獲得1萬元獎金減。（圖／翻攝自澎湖縣政府農漁局）

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