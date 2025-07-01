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知名重案檢座遭爆「C＆B約砲」　喊冤「開房間」要試探假身分

▲▼台北地檢署檢察長林邦樑(中穿西裝)赴烏來分駐所與警方進行選舉查察座談。同行者有主任檢察官蔡偉逸(右三)，檢察官李頲翰(右二)。（圖／北檢提供）

▲檢察官李頲翰(右二)。（資料照／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

有機會調升主任檢察官的台北地檢署檢察官李頲翰，日前突遭檢舉，在網路交友軟體Coffee Meet Bagel(簡稱C&B)上，以檢察官身分約砲，有違檢察官倫理規範之虞，北檢立即展開內部調查，據了解，李頲翰坦承與對方斷斷續續對話約3個月，但喊冤稱，一開始就懷疑對方是假身分，因此被動回應「Motel很好玩」、「開房間」以打發並試探對方，北檢今召開職務評定會議討論此案。

李頲翰曾參與追回拉法葉艦採購弊案佣金，偵辦過遠航張綱維、藝人澎恰恰遭恐嚇勒索案、台鐵普悠瑪號翻覆致死案，是北檢今年票選推薦主任第4名，依往例極有可能獲得法務部長圈選派升，約砲黑函曝光後，引起法界關注。

據了解，李頲翰與妻子是透過C&B相識，因此至今留有帳號，2月12日突然接到帳號「Kristen」點擊Likes You，「Kristen」自稱是耶魯大學博士生，從事公衛相關期刊的審稿工作，2人加為LINE好友之後開始聊天。

李頲翰在交談過程中透露自己是檢察官且已婚，「Kristen」以中英夾雜的方式發話要求看照片，李頲翰傳了刻意遮掩孩子臉龐的照片，但「Kristen」不願傳送自己照片證實身分，讓李頲翰起疑，接著「Kristen」開始以遭到騷擾為由，開始詢問相關偵辦程序，李頲翰拒絕談論公事，反問「Kristen」學業進度，「Kristen」卻顧左右而言他。

4月間，「Kristen」接連發問「台北哪裡好玩」、「想做點不一樣的」，李頲翰覺得這是詐騙圈套，回應「Motel很好玩」、「那等下跟我去開房間」，之後「Kristen」都開始轉移話題，李頲翰5月初決定不再回應後，「Kristen」一方面不斷收回發話，一方面長文表示自己狀況不好，希望李頲翰不要生氣，直到6月中，法務部就接到相關黑函。

據了解，北檢接到檢舉函後展開內部調查，李頲翰也提出相關答辯，表示很快就從交談中懷疑「Kristen」是假帳號或是詐騙集團，也從未在對話中討論公務，且「Kristen」從未展示個人身分、照片，絕無約砲動機，北檢將在職務評定結束後對相關議處做出說明。

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