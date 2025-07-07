「打草」遭反噬！ 四叉貓疑遭報復檢舉　臉書、IG、Threads全消失

▲四叉貓臉書、IG遭永久停權。（圖／記者劉昌松攝）



記者張靖榕／綜合報導

時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，6日被發現臉書、IG、Threads等社群平台帳號全數「消失」，引發熱議。他當晚在YouTube直播證實此事，表示帳號疑似遭大量檢舉而被停權，感嘆可能得「退隱江湖」。

近來粉專「迷因台式民主」刊出辦理京華城案的11名檢察官與3名法官全名與肖像，並藉前北市副市長彭振聲妻子輕生一事煽動仇恨。激進小草轉發並加註「命債，命還」等恐嚇文字，掀起網路爭議。

四叉貓近期連番爆料，指控「迷因台式民主」戴姓版主與激進小草的過往紀錄，並透露已成功檢舉該粉專。不料，他自己的帳號卻疑似反遭藍白支持者與網軍大量檢舉，導致社群平台帳號被停權。

目前「四叉貓。劉宇（滾動）」的臉書搜尋空白，點入舊連結則顯示「目前無法查看此內容」；IG與Threads內容雖仍可瀏覽，但四叉貓本人已無法登入。

劉宇在直播中自嘲，「可能是最近挖鬼針草挖太多了，結果被檢舉到全滅。」並表示會觀察情況是否能恢復帳號，否則將考慮淡出社群。

Threads上熱議的網友則大致分為兩派，其中一派看到四叉貓社群幾乎全滅「非常開心」，「自作孽」、「他還真是被人討厭，等他恢復1.2個禮拜再來場大的讓他在停權一次，連續幾次讓他完全沒得玩。」支持與心疼四叉貓的網友則表示，「四叉貓被各大meta砍帳號，脆也登不進去。 meta會聽誰的各位都知道啊」、「剛剛得知貓貓FB帳號被祖了， 馬上道ＢＦ去搜發現這個， 看來是莮眾黨測漏的報復式檢舉」、「四叉貓加油，我們等你回來。」