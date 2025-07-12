　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2050癌症恐暴增3500萬例！高醫啟動國際合作布局　聚焦精準醫療

▲高醫重磅級黃金團隊今(12)日於越南胡志明市參與臺越醫療論壇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫重磅級黃金團隊，中間為院長王照元。左三為副院長林宗憲，右三為戴嘉言副院長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

根據世界衛生組織預估，到了2050年，全球新增癌症病例將比2022年暴增77%，總數上看3,500萬例；而在台灣，癌症已蟬聯52年十大死因之首，堪稱國人健康最大公敵。面對這場橫掃世界的健康危機，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）不只選擇面對，更選擇走出去——12日，高醫與臺北榮總、彰化秀傳體系攜手，聯合越南胡志明市最大醫學中心大水鑊醫院，共同主辦「臺越國際癌症照護論壇」，在胡志明市登場，現場匯聚逾40位台越醫界重量級專家，針對「癌症照護」這項全球最受關注的健康議題進行深度交流。

這不只是論壇，更是一場醫療戰略的實踐。論壇現場座無虛席，其中最受矚目的，莫過於由高醫王照元院長親自率隊出征的黃金陣容——從癌末營養支持、智慧醫療應用、到精準手術實作，逐一揭示高醫在癌症治療領域的核心技術與臨床進展。論壇開場，王照元院長直指未來癌症治療的核心：「對症下藥，已經不夠；現在必須做到『對人下藥』。」他以「次世代基因定序（NGS）」為題，針對高醫在基因突變偵測、個人化治療配置的最新成果進行分享。NGS具備高通量與高精準度，能快速分析癌細胞內基因異常，進一步協助臨床醫師為病人量身打造治療策略，避免無效療程與副作用浪費。

▲高醫重磅級黃金團隊今(12)日於越南胡志明市參與臺越醫療論壇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫重磅級黃金團隊今(12)日於越南胡志明市參與臺越醫療論壇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫重磅級黃金團隊今(12)日於越南胡志明市參與臺越醫療論壇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高醫王照元院長主講「在健康照護上導入人工智慧」，聚焦次世代基因定序（NGS）應用。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王照元強調：「精準醫療不是口號，而是能在存活率、生活品質與醫療效率上，同步見效的實務戰術。」他也直言，身為醫學大學附設醫院與研究中心，高醫的角色，不只是「跟上」國際趨勢，更要「定義」下一個醫療前線。完整展現臨床到社區的全流程癌症照護布局。外科部蔡祥麟副主任聚焦癌末病人的營養支持，分享高醫整合型居家照護模式，並強調「讓重症患者安全回家、安心療養」不是口號，而是高醫在全台首設亞太區居家靜脈營養治療培訓中心背後的實戰哲學。

肝膽胰內科戴嘉言副院長則以「台灣肝癌治療現況」為題，詳細剖析肝癌在地特性與策略應對；手術團隊方面，機械手臂手術中心黃敬文主任分享「大腸直腸癌精準手術」實作經驗，呈現AI輔助與術中即時辨識技術；心臟血管內科林宗憲副院長則介紹智慧醫療在整合性照護中的實際應用與轉化模式。

會場中，不少越南醫學代表對高醫展現的技術與實力表達高度關注，甚至主動提出希望能組團前往台灣進行實地交流。值得注意的是，本次論壇背後還隱藏著一場外交策略的靜默演出。高醫自2022年起，即積極佈局越南市場，與當地多家醫學中心建立合作關係，此次更在王照元院長率團下，與大水鑊醫院正式簽署合作備忘錄，雙方將從「醫療人員交流」、「學術資源共享」、「病人照護品質提升」、「共同研發合作」四大方向深入合作，開啟台越跨境醫療新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜曝「立院四大美男子」！柯建銘也入列
台北市大雨「大巨蛋漏水」！歌迷被迫淋雨聽五月天
快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」
貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫
大咖藝人全到場！她穿愛馬仕朝聖GD
台美關稅持續推進！　鄭麗君：雙方盼8月1日期限前完成協議
南部風災嚴重、大停電元凶找到了！柯建銘助理周軒：國民黨害的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

桃園溪海西瓜節復刻古早味西瓜綿料理　市府推惜食文化

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員　燒車滅證受傷送醫出院被羈押

2050癌症恐暴增3500萬例！高醫啟動國際合作布局　聚焦精準醫療

貴族幼兒園虐童雪球滾大！家長控孩子下體紅腫　分校也爆賞巴掌

南消七大隊攜手聖若瑟天主堂　教孩子當小小消防員

守護青春不打烊　台東少年隊暑期聯合稽查啟動

台南電力主幹線修復完成逾95％　分支線路全力搶修中

男烈日癱坐路旁...體力透支險脫水　台東警即刻援助

義警、義消、志工齊心救災　黃偉哲籲更多市民投入重建行列

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

社牛朋友瘋狂推薦單身好友 連話題都幫忙想好XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

桃園溪海西瓜節復刻古早味西瓜綿料理　市府推惜食文化

台南男追求遭拒怒砍彩券行女店員　燒車滅證受傷送醫出院被羈押

2050癌症恐暴增3500萬例！高醫啟動國際合作布局　聚焦精準醫療

貴族幼兒園虐童雪球滾大！家長控孩子下體紅腫　分校也爆賞巴掌

南消七大隊攜手聖若瑟天主堂　教孩子當小小消防員

守護青春不打烊　台東少年隊暑期聯合稽查啟動

台南電力主幹線修復完成逾95％　分支線路全力搶修中

男烈日癱坐路旁...體力透支險脫水　台東警即刻援助

義警、義消、志工齊心救災　黃偉哲籲更多市民投入重建行列

新北市農會桌球賽基隆登場　500選手以球會友促交流

詹子賢炸裂第8轟！高宇杰致勝安　兄弟4局大局逆轉6比3勝味全

直擊／等8年才登台！GD催淚告白：我不會讓你們離開　2度強調帶BIGBNAG回來

洪一中要陳飛霖放膽迎戰　開玩笑鼓勵他：不然去街頭喊聲

林詩翔守住1分差！洪總強調終結者仍是他　期待找回信心

南韓Coser敬業搶光鏡頭！慘遭大陸同行舉報　穿便服也被帶離場

韓國瑜致詞突點名「立院四大美男子」！柯建銘也入列

營養師點名「10大感光食物」　攝取過多會加速曬黑

王毅暗諷菲「馬前卒」　中方不承認南海仲裁案：掃進歷史垃圾堆

快訊／F4睽違12年真的回來了！　「世紀合體五月天」飆〈流星雨〉

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

地方熱門新聞

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

嘉義畜牧場百豬暴斃！豬農淚控台電漏電害命

黃偉哲偕賴清德總統走入災區允三大補助助災民重建

貴族幼兒園虐童延燒！家長控孩下體紅腫

台南復電率破9成賴清德再赴災區勘災力挺台電攻堅

毛寶貝遭綁機車曝曬熱死　新北重罰飼主1.5萬元

高雄大遠百晚間傳停電！民眾傻眼

嘉義福容voco酒店東南亞料理節開幕！

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

台南風災損重！黃偉哲親赴新營白河視察承諾全力協助復原

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

150名台南義消挺進六區災區汗水鋪出希望之路

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

更多熱門

相關新聞

她頻頻打破杯盤竟是「肺癌腦轉移」

她頻頻打破杯盤竟是「肺癌腦轉移」

一名71歲婦人近期經常打破杯盤，走路搖晃、頻頻跌倒，甚至無法順利穿褲，家人警覺異常緊急送醫，檢查發現是肺腺癌末期且嚴重惡化至腦轉移，導致四肢無力且平衡感不佳，巧合的是，該名婦人的哥哥也在1年多前罹患肺腺癌，醫師提醒肺癌家族化問題不可不慎。

高醫岡山醫院1歲了！王金平現身祝賀　

高醫岡山醫院1歲了！王金平現身祝賀　

嘉藥攜手高醫岡山醫院共推智慧醫療打造產學合作新典範

嘉藥攜手高醫岡山醫院共推智慧醫療打造產學合作新典範

精準對抗肝癌！台大攜手北醫找出關鍵基因

精準對抗肝癌！台大攜手北醫找出關鍵基因

偏鄉醫療升級　高醫骨科駐點大武衛生所

偏鄉醫療升級　高醫骨科駐點大武衛生所

關鍵字：

癌症照護高醫越南合作精準醫療外交策略

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

林襄拜拜穿超辣！

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

【怕到不行XD】巨型貴賓初次見到象龜！嚇到狂後退

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面