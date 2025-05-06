嘉藥攜手高醫岡山醫院共推智慧醫療　打造產學合作新典範

▲嘉南藥理大學與高醫岡山醫院簽署合作備忘錄，強化產學合作與智慧醫療應用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高雄醫學大學附設岡山醫院即將成立滿一週年，嘉南藥理大學與該院5日下午正式簽署合作備忘錄，宣告展開一項聚焦智慧醫療與產學合作的新里程，此次合作將提供嘉藥學生更多實習、見習與就業機會，並深化藥學、醫療照護管理與AI醫療應用的研發與實踐。

此次合作備忘錄由高醫岡山醫院總務室主任戴家華牽線促成，他也是嘉藥醫務管理系的優秀校友。嘉藥目前以「藥食粧安技術」、「環境資源永續」及「智慧健康與智慧生活」為三大教學特色，未來將與高醫岡山醫院共同推進藥學教育、保健營養及智慧醫療照護的整合發展，拓展學生學習與就業的深度與廣度。

簽約當天，嘉藥醫務管理系主任林為森更親自帶領學生至岡山醫院進行參訪見習，深入了解醫療資材管理與實務操作流程。林為森指出，此行讓學生實地觀察醫療現場，強化理論與實務的結合，不僅有助於提升學生專業能力，也將促進整體醫療照護領域的創新與升級。

校長張翊峰表示，嘉藥長期積極推動產學合作，這次與高醫岡山醫院的攜手，不僅象徵學術與臨床資源的整合，也是培育高素質醫療管理人才的重要布局。未來雙方將持續擴展合作層面，致力打造有利於學生成長、研究創新與醫療品質提升的合作平台。