高醫岡山醫院1歲了！王金平祝賀　盼金字招牌造福北高雄鄉親

▲高醫岡山醫院營運滿周年了。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

籌建長達10年的高醫岡山醫院，今(8日)歡慶一周年院慶，前立法院長王金平、各界嘉賓特別現身祝賀。院方回顧，自試營運以來，已開設35個醫療專科、服務近20萬門診人次，並迎接130位新生兒，逐步實踐成為大岡山地區民眾健康堡壘的承諾。高醫院董事長陳建志表示，期待高醫大金字招牌帶來岡山繁榮，讓在地人看診不在舟車勞頓。

「我們滿周歲了！」高雄醫學大學附設高醫岡山醫院今日舉辦1周年院慶典禮，各界嘉賓到場見證生命之樹啟動，由貴賓們與高醫體系首長齊手執壺，為大樹氣球緩緩澆灌，寓意醫院在各界共同努力下，逐步挺立、茁壯成長，為岡山地區帶來豐沛醫療生命力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高醫岡山醫院院長黃炫迪。（圖／記者許宥孺攝）

高醫岡山醫院院長黃炫廸致詞時表示，回顧10年來從無到有、披荊斬棘建立起高醫岡山醫院的歷程，歷經黃尚志教授、傅尹志教授、現任高醫大校長的余明隆校長等歷任執行長，以及首任院長吳登強教授，興建期間遭遇到五花八門的挑戰，均發揮卓越領導力，帶領團隊一一克服。

黃炫廸說，自去年試營運以來，高醫岡山醫院致力於深耕大岡山地區醫療服務，如今迎來開院1週年，醫院門急診、住院、開刀、透析服務陸續啟動，設有35個醫療專科、主治醫師將近100位，已是接近當初經營大同醫院的能力，病房也開了175床，盼能開放更多病床，讓醫師有更多發揮的空間。

▲前立法院院長王金平。（圖／記者許宥孺攝）



王金平致詞時表示，他以國家生技醫療產業策進會創辦人的身分，向高醫大董事長陳建志致意，他表示，陳董事長目前擔任生策會理事，作為醫療界代表，意義重大，期待未來在預防醫學、精準醫學、檢驗醫學及智慧醫療上，能延續高醫大體系的傳統，未來提供更多服務嘉惠民眾。

王金平也說，他自小在岡山長大，當年在地只有一家醫院，很感謝高醫體系為岡山、路竹鄉親興建一座雄偉的醫院，提供現代化醫療照護，醫護人員對推動大健康產業的發展居功厥偉。

▲高雄醫學大學董事長陳建志。（圖／記者許宥孺攝）



高醫大董事長陳建志表示，他期待高醫大逾70年的金字招牌，能帶動岡山地區的發展與繁榮，讓在地民眾就醫不再舟車勞頓，這也呼應王金平院長的期許，將完善醫療照顧提供給大岡山地區的民眾。

高醫大副校長林志隆說，他2016年就擔任高醫岡山醫院第一任副執行長，當時真的是荒漠一片，因此今天特別感動，尤其高醫體系的附設醫院、小港醫院等，都鄰近捷運紅線沿線周邊，高醫岡山醫院牽起了紅線的最後一端，更串起高雄健康命脈，實踐了「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，期待該院成為北高雄民眾的健康堡壘。

▲高醫岡山醫院滿周年，各界貴賓到場祝賀。（圖／記者許宥孺攝）



黃炫廸表示，高醫岡山醫院從去年試營運到今年3月底止，門診累計有19萬3188人次，目前每日平均門診量超過1千人次，婦產科及小兒科，每月平均都各有2千多人次就診；就診民眾有9成都來自北高雄地區。在醫護人力部分，黃炫迪坦言，確實有人力缺口，不過去年大同醫院結束後，有蠻多護理師轉到岡山醫院，也恰好能讓院內在過去一年順利推展營運。