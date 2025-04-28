偏鄉醫療升級　高醫骨科駐點大武衛生所

▲南迴居民就近享受高醫骨科專業照護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在交通不便、醫療資源相對匱乏的南迴地區，台東縣大武鄉衛生所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院攜手合作，自2019年2月起，開設骨科專科門診，讓當地居民無需長途跋涉，即能獲得專業骨科診療與照護。該計畫推動至今，服務人次已突破4,025人，復健治療達8,125人次，深受鄉親肯定。

根據台東縣衛生局表示，高醫骨科醫師團隊於每月中旬與月底，分別在大武鄉衛生所開設各兩次骨科門診，診療範圍涵蓋關節病變、一般及創傷骨科、脊椎問題與骨質疏鬆症等。除了門診服務，醫師團隊亦提供關節內注射、石膏固定、骨科衛教指導，並與衛生所物理治療師緊密合作，安排復健治療，確保患者從診斷到康復皆能獲得完整的照護。

台東縣長饒慶鈴指出，偏鄉居民常因交通不便、經濟條件有限與醫療設備不足，錯失即時治療的機會。此次高醫與大武衛生所的合作，讓南迴地區居民得以就近享有醫學中心等級的醫療服務，堪稱是偏鄉醫療發展上的一大里程碑，也讓大武衛生所成為南迴線最堅實的健康堡壘。

為因應手術後患者回診與復健不便的問題，大武衛生所亦設置「綠色通道」，術後病患可直接於當地進行後續追蹤與治療，省去長途往返醫院的不便，大幅提升就醫便利性與治療連貫性。

個案故事也印證了這項服務的重要性。住在偏遠山區的楊媽媽，因一次跌倒導致右腳踝骨折，原本因交通與經濟因素，求醫過程困難重重。透過大武衛生所的骨科門診，她得以在家門口接受高水準治療，最終順利康復，重拾行動自由。這樣的案例，正是偏鄉醫療資源到位後，為居民生活帶來的實質改變。

台東縣衛生局長孫國平強調，骨骼健康是提升生活品質的關鍵。他呼籲民眾平時應均衡飲食、適度運動，若有骨骼或關節不適，應儘早尋求專業骨科醫師診治。孫局長也表示，縣府將持續與醫療機構攜手合作，挹注資源，擴展偏鄉醫療網絡，致力縮短城鄉醫療差距，守護每一位居民的健康。