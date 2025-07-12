義警、義消、志工齊心救災　黃偉哲籲更多市民投入重建行列

▲台南義警、義消投入第一線協助家戶清理與災後修復，展現守護城市的力量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，為協助災民儘速恢復生活秩序，台南市政府即刻啟動救援與復原作業，市長黃偉哲12日感謝所有投入救災行動的義警、義消、民防與民間志工，也呼籲更多市民踴躍加入志工行列，為災後重建盡一份心力。

黃偉哲表示，目前各行政區的清理與修復工作仍在進行中，受損範圍廣泛，急需持續支援。他強調：「每一份志願的力量，都是撐起家園的希望。」

台南市政府警察局於12日下午1時啟動支援機制，動員包含義警、民防在內共20名協勤人力，由防治科股長鄭世杰帶隊前往七股區，配合公所統籌規劃，分組深入大寮、後港、城內等社區，協助為嚴重受損住宅加蓋帆布、清理雜物與廢棄傢俱，集中移置至指定地點，減輕居民負擔、提升居住安全。

同時，消防局統計目前已有約150名義消投入災區，包括七股、將軍、學甲、鹽水、後壁、柳營等地，協助瓦礫清除、家園整理、物資搬運與心理關懷，展現高度使命感與行動力。

民防副大隊長黃建東今日也親赴災區慰勞前線人員，感謝他們無私奉獻，並提醒同仁務必注意自身安全，確保救災行動萬無一失。

社會局指出，目前市府核備的災防小隊共有24隊、724人，其中8隊（200人）可支援溪北地區，目前已動員紅十字會、灣港關懷協會、㵾光文化藝術基金會、台灣青年服務協會等四隊優先出動。另透過「台南市災後重建志工招募平台」已招募362名志工，後續將視需求進行滾動式分配。

截至目前，志工已投入各地協助清理：7月8日起，38人前往瑞復益智中心清潔復原；60人前往衛福部台南教養院整理環境；32人支援後壁區公所；4人至學甲區農會大灣辦事處協助清理作業。7月13日起將再出動120名志工，分赴七股、東山、白河、安南、新化、新營、官田、鹽水、麻豆、柳營、後壁等13區，持續推動災後服務。

社會局呼籲，有志參與災後協助的市民朋友，可透過台南市災後重建志工招募平台（https://gudate.com/view.php?new_sn=3132）報名。無論是人力支援、物資捐助或交通協助，皆是重建路上不可或缺的一環。