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災後齊心打拚外縣市支援志工暖心出動　黃偉哲：感謝你們的辛勞

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲重創台南多區，災後復原工作如火如荼展開，市長黃偉哲12日親赴白河區、將軍區及麻豆區，慰勞桃園市、高雄市支援人員與志工團隊，感謝他們在酷熱天氣下，投入第一線環境清理與協助災農清除落果，用行動展現團結與溫情。

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

在白河區，黃偉哲向來自桃園市的支援隊逐一致意，親自送上飲品，感謝他們投入倒木、雜物、路障的清除作業。他表示：「你們的到來，不只是技術支援，更是最實質的溫暖與力量。」

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

稍後，黃偉哲前往將軍區，慰勞高雄市救援隊成員，並送上便當與冰鎮飲料，肯定他們不辭辛勞協助市容整備與道路清障工作。麻豆區方面，因文旦果樹受強風侵襲落果嚴重，來自全國各地的海陸愛心協會等上百名志工到場協助清除果實，黃偉哲也到場感謝他們為農民解憂解困。

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

他指出，這次災後除了人力動員，更有各界提供發電機、抓鬥車、山貓等重機具，有效協助倒塌路樹清除與電力搶修。當前市府的首要任務就是「恢復水電、恢復通訊」，讓民眾早日回歸正常生活。

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特地慰問台電第一線人員，路過民眾熱情高喊「台電加油」、甚至主動送飲料打氣。他說：「台電已調度全台人力投入台南復電，我們市府與所有市民都由衷感謝他們的付出。」

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

桃園自7月10日起派出環保局清運隊進駐白河，投入5日協助清理倒木與大型廢棄物，動用4台抓鬥車、6名人力，每日平均執行1至2趟作業，單趟最多載運10噸，有效提升清理效率。高雄市多局處聯合動員工務、環保、消防、社會局等共計約42人支援，配備高空作業車、抓鬥車、山貓、鏈鋸、發電機與沐浴車，近日已在後壁、白河、東山、柳營等區執行清障任務，今派8人進入將軍區支援倒樹處理。

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

海陸愛心協會與全台志工百人集結麻豆，幫助農民清理風災後落果，緩解果農人力壓力。黃偉哲特別致意：「謝謝你們用雙手撐起災後希望。」

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

將軍區長許博森表示，災後公所優先協助排除倒樹與障礙，並協助安置10位民眾，目前皆已返家。公所每日提供近千份中、晚餐餐點，並出借發電機應急。另透過物資媒合機制，提供帆布、乾糧與礦泉水等，協助居民度過難關。
黃偉哲強調，風災雖重，但感謝各界力量集結，一步步修補家園。「有你們在，我們一定撐得過。」

▲黃偉哲市長前往白河，親自向桃園市支援人員致意並送上飲品，感謝他們協助清除倒木雜物。（記者林東良翻攝，下同）

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