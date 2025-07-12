快訊／桃園龜山工安意外奪命　男跌落電梯井送醫不治

▲桃園龜山一處工地發生死亡事故。（圖／沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導
桃園市龜山區文化七路一處工地，今（12）日發生起工安意外，一名66歲男子不慎跌落電梯井，送醫後仍不治，詳細事故原因仍待調查釐清。
消防今14時33分接獲民眾報案，指出龜山區文化七路有民眾跌落電梯井，消防人員到場了解為66歲丁姓男子命危，經繩索脫困，救護人員給予持續CPR、AED監測、頸圈長背板固定等救護處置送往林口長庚醫院傷重不治。龜山警方指出，警方協助製作發現人、家屬筆錄，明天通報地檢署相驗釐清死因。
▲桃園龜山一處工地發生死亡事故。（圖／沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導
桃園市龜山區文化七路一處工地，今（12）日發生起工安意外，一名66歲男子不慎跌落電梯井，送醫後仍不治，詳細事故原因仍待調查釐清。
消防今14時33分接獲民眾報案，指出龜山區文化七路有民眾跌落電梯井，消防人員到場了解為66歲丁姓男子命危，經繩索脫困，救護人員給予持續CPR、AED監測、頸圈長背板固定等救護處置送往林口長庚醫院傷重不治。龜山警方指出，警方協助製作發現人、家屬筆錄，明天通報地檢署相驗釐清死因。
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