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快訊／桃園龜山工安意外奪命　男跌落電梯井送醫不治

▲▼ 龜山工地 。（圖／警方提供）

▲桃園龜山一處工地發生死亡事故。（圖／沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市龜山區文化七路一處工地，今（12）日發生起工安意外，一名66歲男子不慎跌落電梯井，送醫後仍不治，詳細事故原因仍待調查釐清。

消防今14時33分接獲民眾報案，指出龜山區文化七路有民眾跌落電梯井，消防人員到場了解為66歲丁姓男子命危，經繩索脫困，救護人員給予持續CPR、AED監測、頸圈長背板固定等救護處置送往林口長庚醫院傷重不治。龜山警方指出，警方協助製作發現人、家屬筆錄，明天通報地檢署相驗釐清死因。

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關鍵字：

工地意外桃園龜山事故死亡

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