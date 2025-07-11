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社會 社會焦點 保障人權

團購主李女曾開安親班詐騙多名家長　她嘆：王家五口以死伸冤

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案，王家人被代購黃金投資吸引，實際上卻掉入詐騙陷阱。近日有曾遭李女詐騙的被害人出現，大多是在2019年遭李女以投資名義行詐。其中C姓夫妻今日出面控訴，李女對自己開設的安親班孩子家長下手，人數有5、6人，認為這次出人命了，政府應該重視，王家可能就是要以死伸冤。

▲▼五口命案,團購主,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲遭李女行詐的C姓夫妻認為，王家五口可能有以死伸冤的想法。（圖／翻攝Facebook、記者白珈陽攝）

C姓夫妻說，當初因為有做生意買賣，李女也會來批貨，每次都是1萬多元，說要賣給旗下團媽。某日，李女突然提出「有生意更好賺」，要C姓夫妻投錢投資氣炸鍋買賣生意，C姓夫妻投了50萬，李女允諾會用支票合併利潤回給C姓夫妻，前幾次都有兌現，李女又要C姓夫妻找親友加碼，C男的姊姊投入80萬，結果就「被收網」，至此失聯，等於「養套殺」就在1、2個月。

▲▼五口命案,5口命案,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲C姓夫妻手上還有2019年李女給予的支票、欠款證明。（圖／記者許權毅攝）

C姓夫妻表示，李女都是從認識的人下手，當初幼兒園、安親班就有5、6人遭受詐騙，還有昨日受訪的鍾姓老闆，也是在差不多的時間，也許李女周邊親友都知道這件事，有所防備，李女才會透過像是張姓美容師，轉移其他目標，越做越大。

C姓夫妻說，這次得知王家五口命案，幕後人又是李女，感覺到非常訝異，「沒想到她還在做這種事！已經鬧出人命， 還假裝無辜、假裝可憐，一點關係都沒有？李女是累犯，還沒有人可以制止她嗎？」

C姓夫妻認為，王家五口沒有犧牲的話，李女是不是又要繼續做這些惡質的事，王家的用意，可能是要用「死」讓政府重視，覺得王家有這個想法。

▲台中王家五口走上絕路，王家大女兒（中）遭人盯上詐騙，媽媽（左二）、妹妹（右二）、爸爸（右一）、弟弟（左一）都被牽連。（圖／翻攝Facebook、民眾提供）

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