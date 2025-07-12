又是代購黃金！豐原5口命案前「同手法詐百萬」　團購主又挨告

▲台中五口命案團購主李女早在6月就被人提告詐欺，第五警分局近日將函送。（圖／翻攝Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案害命團購主李女，涉嫌詐欺王家五口，害死5條人命，被依詐欺、洗錢以及恐嚇送辦後，獲15萬交保。據了解，早在6月中旬，就有一名周女到第五分局提告李女詐欺，且手法和李女坑騙王家一樣，警方證實近日搜集資料完備後，將再度把李女函送地檢署偵辦。

據了解，周女是在6月中旬左右、五口命案發生前兩周，到第五警分局對李女提告詐欺，李女當時也有到分局說明，對於案件也是撇得乾淨，否認詐欺，但被害人周女當時就提及也是「代購黃金」被騙，損失金額達到百萬，警方調閱金融資料等，近日已經完備，預計近日依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

▲李女在五口命案前，也曾到五分局製作筆錄，避重就輕。（圖／ETtoday資料照）



回顧台中五口命案，團購主李女疑似以代購黃金手法吸引王家，待一家人嘗到甜頭後，開始拒絕付黃金價格，讓王家得繳高額卡債，要求王家借款還錢，協助找錢莊、當舖貸款，甚至以暴力威脅恐嚇。被警方依詐欺、洗錢以及恐嚇送辦，檢方複訊以15萬交保，引起社會不滿，多名過往被害人跳出，指控李女早在開設幼兒園、安親班期間，就施過詐術，技巧高明。

昨日(11日)一對C姓夫妻出面爆料，稱李女都是從認識的人下手，約2019年曾開設幼兒園、安親班，就有5、6人家長遭受詐騙，鍾姓盤商在差不多在2019年遭詐2千萬，也許李女周邊親友都知道這件事，有所防備，李女才會透過像是張姓美容師，轉移其他目標，越做越大。

C姓夫妻說，這次得知王家五口命案，幕後人又是李女，感覺到非常訝異，「沒想到她還在做這種事！已經鬧出人命， 還假裝無辜、假裝可憐，一點關係都沒有？李女是累犯，還沒有人可以制止她嗎？」

▲台中五口命案人物關係圖。（圖／記者許權毅製）