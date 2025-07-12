川普祭35%關稅威脅　加拿大踩煞車「暫緩對美報復性關稅」

▲ 卡尼5月到訪白宮會晤川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布，8月1日起將對加拿大進口商品課徵35%關稅，但同時延後貿易談判最後期限。加拿大政府據報也緊急踩煞車，暫緩原定21日對美國鋼鋁產品加徵報復性關稅的計畫。

美媒《Politico》報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）政府原先準備將對美鋼鋁報復性關稅從25%翻倍至50%，但川普的關稅信讓政策急轉彎。2名政府高層官員透露，美加雙方同意將新的經濟與安全協議談判期限延至8月1日後，加拿大將不會在原定的7月21日截止日祭出報復性關稅。

川普10日給卡尼的通知函中警告，加拿大輸美商品8月起可能面臨35%關稅。白宮知情官員透露，這項關稅主要針對不符合2020年《美加墨貿易協定》的商品，但最終細節仍由川普決定。

值得注意的是，加拿大官員對川普威脅似乎未表現出恐慌。卡尼仍在渥太華休假，將於15日召開內閣會議討論談判策略，並於22日與各省省長會面。不願具名的加國外交官表示，「我們照常前進！」

川普11日受訪時則稱，「他們有打電話來，我覺得（關稅信的）反應還算不錯，讓我們看看會發生什麼事。」報導提到，川普以芬太尼走私問題為由對加拿大提高關稅威脅，但美國官方數據顯示，美國當局查獲的芬太尼中，來自美加邊境的比例不到0.1%。