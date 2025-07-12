免收川普關稅信？　彭博：印度稅率有望降到「20%以下」

▲ 川普4月首度宣布對等關稅政策，7月陸續宣布調整過後的稅率。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳出正與印度協商臨時貿易協定，關稅可望從最初提議的26%降至20%以下，印度也將成為少數免收川普關稅通知函的國家。知情人士透露，雙方預計透過聲明形式宣布臨時協議，為印度在今秋以前達成更廣泛貿易協定爭取時間。

綜合《彭博》等外媒，上述協商進展使印度在東南亞國家處於相對有利地位。川普本周陸續宣布23國對等關稅，亞洲國家稅率從越南、菲律賓的20%到寮國、緬甸的40%不等，相較之下印度有望獲得更優惠待遇，基準關稅設定於20%以下，並保留後續談判空間。

但美印貿易談判仍存在分歧，華盛頓要求開放農產品市場，尤其是基改玉米、大豆等農產品進口，但印度以農民生計考量為由堅決拒絕，商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）強調，貿易協定需符合本國利益，而非僅為趕在最後期限前達成協議。

印度代表團本月4日結束與美方新一輪談判，當時印度官員透露，雙方在農業、汽車等領域仍有待解決的問題。印度核心利益在於確保紡織品、鞋類等勞動密集型產品的市場准入，以及汽車零組件對美出口。

另一方面，儘管川普稱與印度的協議即將達成，但也威脅對包含印度在內的金磚國家集團課徵額外關稅，印度預計將在近期派出代表團再度訪美推動協商。