普發1萬元「有可能看得到吃不到」　他推測國民黨的盤算

▲普發1萬元一事，眾人看法不同。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。媒體人黃揚明在臉書上分享看法，推測「國民黨的盤算」，同時也說，若真的發1萬元，他會捐給公益團體。

針對普發1萬元一事，網路上出現正反聲浪。媒體人黃揚明在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」上發文表示，其實各國普發現金的邏輯，通常是行政部門因應不同局勢、討好選民的籌碼，而現在國會是「朝小野大」，所以才會形成在野黨主導的局勢。

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黃揚明指出，昨天通過的只是普發現金的法源，如果行政院提覆議、釋憲，「甚至可能被宣告違憲，則這1萬元是群眾看得到吃不到的。」他也推測「國民黨的盤算」，如果大罷免成功，民進黨多數的立院會可能會將這1萬元收回，而這關鍵的「1萬元」，就會與多數不關心罷免議題的民眾連上關係，因為倘若不投不同意票，或許就沒有1萬元可以領。

黃揚明說，就算綠營抨擊普發1萬元是政策買票，但人性就是有錢領、很少有人不拿，只是罷免的投票動能是否因此事而增加，則需要再觀察。而他也透露，若之後真的普發1萬元，他會比照當初普發6000元的模式，把錢捐給公益團體。