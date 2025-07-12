藍營樂觀罷免僅3人危險「連葉元之都穩」　蘇巧慧：放消息鞏固信心

▲蘇巧慧率新北黨公職赴板橋掃街。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

距離罷免投票只剩不到20天，傳出國民黨對選情越來越樂觀，內部評估危險名單僅剩「3＋1」席；媒體人邱明玉近日就在上節目時指出，藍營內部「真的真心認為『這次大罷免很穩』」，更透露有國民黨朋友表示「葉元之救回來了」。對此，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（12日）回應，最後兩周，國民黨為了鞏固自己的信心，也會釋放出一些消息，可人民的眼睛是雪亮的。

距離罷免投票日期僅剩最後兩週，蘇巧慧率立委張宏陸、新北市議員廖宜琨、戴瑋姍、山田摩衣、石ㄧ佑、翁震州、顏蔚慈、彭ㄧ書一同前往板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。蘇巧慧表示，今天由新北市黨部聯合新北市議會黨團幹部、在地立委、議員、非罷區議員，以及公民團體一同掃街挺罷免，呼籲民眾7月26日一定要出門投下同意罷免票。

蘇巧慧表示，昨天的立法院院會就是再一次國會亂象的展現，藍白兩黨不但已經累計阻擋國安法案超過500次，也拒絕譴責中國策畫衝撞蕭美琴副總統，甚至行政院所特別編列1000億元撥補台電，讓台電可以更有資源改善電纜地下化、強化電網韌性的特別預算，藍白不給就是不給，光是在罷免投票前就如此猖狂，未來大罷免若沒有成功，國會一定會比現在更亂、更失控，而且會朝中國更傾斜，她疾呼大家一定要站出來投下同意罷免票。

蘇巧慧強調，隨著民眾對於國民黨立委在立法院毀憲亂政的行為越來越了解，包括從去年的國會擴權法案、選罷法沒收人民權利，再到財劃法、亂刪中央政府預算等一系列荒腔走板的舉動，看不下去的民眾也越來越多，相信公民的意志可以戰勝藍白的蠻橫，民進黨也會和公民團體會並肩同行，下架所有不適任的國民黨立委。

張宏陸表示，藍白兩黨在傅崐萁指揮下，把撥補台電的特別預算「刪到一毛不剩」，但對台電撥補的1000億，不但可以避免台灣物價的全面上漲，讓工商業有好的發展，更可以進行電纜地下化等加強電網韌性工程，這才是重中之重，而國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政的目的只有一個，就是要把台灣搞垮，因此大家必須要站出來，罷免舔共的立委，台灣才能繼續安全的永存永續。

戴瑋姍表示，隨著罷免投票日期越來越近，新北六區的氛圍也有感變熱，掃市場或是站路口時，都會遇到民眾來說一定要罷免不適任立委，為了讓國家繼續前進，他呼籲眾人「一人拉一票、催出兩倍票」，和公民團體並肩同行、衝過三階門檻。

顏蔚慈表示，這場罷免行動不是為了任何政黨，而是公民團體為了恢復國會秩序，抵抗藍白毀憲亂政的行為所發起，現在距離守護台灣民主還差一哩路，希望號召更多民眾一起站出來，罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。