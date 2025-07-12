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驚艷6000年！韓「盤龜台岩刻畫」列世界遺產　岩壁藏50隻鯨魚畫作

▲▼位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」正式登錄成為南韓第17件世界文化遺產。（圖／達志影像／newscom

▲位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」正式登錄成為南韓第17件世界文化遺產。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

聯合國教科文組織召開會議，決定將位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」列入世界遺產，成為繼伽倻古墳群以後，第17件被列入的南韓自然文化遺產。盤龜台岩刻畫是韓半島（朝鮮半島）史前時代的岩畫，於1971年被發現，繪有豐富且巨大的海洋動物、陸地動物和人類，寄託原始人類對於捕獵豐收的願望。

根據《韓聯社》，聯合國教科文組織於當地時間12日在法國巴黎總部召開第47屆會議，最後決定將在南韓被稱為「國寶中的國寶」的盤龜台岩刻畫列入世界遺產名錄，其正式名稱為「盤龜川岩刻畫」（Petroglyphs along the Bangucheon Stream）。

▲▼位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」正式登錄成為南韓第17件世界文化遺產。（圖／達志影像／newscom

盤龜台岩刻畫被評為韓半島史前文化留下的佳作，主要分為「蔚州大谷里盤龜台岩刻畫」、「蔚州川前里銘文與岩刻畫」兩大部分，國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）曾於今年5月建議將盤龜台岩刻畫列入世界文化遺產。

世界遺產文化委員會表示，「盤龜川岩刻畫從史前時代開始，成為證明岩刻畫橫跨6000年傳統的唯一證據！其以卓越的觀察力為基礎，並以獨特的構圖方式，呈現出韓半島史前時代居民們的藝術天分。」

這些岩刻畫位於盤龜川旁的懸崖峭壁上，盤龜川為蔚山太和江的上游支流，岩刻畫高4.5公尺、寬8公尺，岩石上繪有海洋動物、陸地動物、捕獵畫面。

▲▼位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」正式登錄成為南韓第17件世界文化遺產。（圖／達志影像／newscom▲▼位於南韓蔚山的「盤龜台岩刻畫」正式登錄成為南韓第17件世界文化遺產。（圖／達志影像／newscom

對此，蔚山廣域市盤龜川岩刻畫世界遺產推進團透過3D掃描技術與實測資料進行分析後，於2023年出版含有312張作品的資料集。其中，大谷里盤龜台岩刻畫繪有豐富的捕鯨場景，作品以廣闊的海洋為視角，繪製母鯨、幼鯨、潛入海底的鯨魚等，光是畫作就有50隻鯨魚。

至於川前里銘文與岩刻畫，則是距離大谷里約2公里，於1970年率先被人發現，其高2.7公尺、寬10公尺，岩壁充滿各種圖形、文字、畫作等共620個作品，包括疑似是青銅器時代留下的菱形、圓形等抽象圖案，而新羅法興王（西元514至540年在位）時期留下的文字，更成為研究新羅社會的重要資料。

南韓國家遺產廳先前曾評價盤龜台岩刻畫，「從新石器時代到新羅時代，呈現出韓半島東南部沿岸居民們的美學表現和文化變遷。」

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