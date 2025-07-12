俄外長再度出訪平壤！讚嘆北韓軍「血戰助俄」　崔善姬淚謝挺普丁

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫11日抵達北韓首都平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於昨（11）日晚間抵達北韓（朝鮮）東岸城市元山，展開為期3天的訪問行程。今（12）日，他與北韓外務相崔善姬舉行第二次戰略對話，雙方重申強化俄朝合作的堅定立場，並表示將全面落實《全面戰略夥伴關係條約》，形容兩國關係為「不可動搖的戰鬥兄弟情誼」。

根據俄媒《塔斯社》與北韓官媒《朝中社》，拉夫羅夫是在出席馬來西亞吉隆坡的東協（ASEAN）外長會議後，搭乘專機於11日深夜降落於北韓東部剛啟用的元山葛麻國際機場。北韓外務省副相金正奎（音譯）、俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅等人到場迎接。

元山是北韓最高領導人金正恩近年費盡心血、積極發展的觀光重點區域，金正恩今年6月親自出席元山葛麻海岸觀光特區完工儀式，展現該地戰略重要性。

拉夫羅夫將在北韓停留至13日，期間與崔善姬舉行的會談成為外界矚目焦點。雙方12日在元山舉行第二次戰略對話，針對軍事協作與地緣政治形勢進行深入討論。

拉夫羅夫在會中高度讚揚北韓軍事支援俄羅斯，特別提及北韓派遣軍力協助投入至俄國西部的庫爾斯克地區的戰局，表示這段「用血與生命換來的貢獻」象徵兩國堅不可摧的情誼。他也援引崔善姬的說法，稱雙方簽署的戰略協議是「不敗的戰鬥兄弟情誼」的根基。

崔善姬則明確表態，北韓將「無條件且堅定地支持俄羅斯為捍衛主權與領土完整所做的一切行動」，稱這一立場是北韓的「戰略選擇與政治意志」。

崔善姬強調，北韓將誠實履行去年普丁訪平壤期間與金正恩簽署的《全面戰略夥伴關係條約》。該條約明文規定，任一方若遭受外部軍事攻擊，另一方將動員一切手段提供支援，形式上等同軍事同盟。

崔善姬進一步指出，北韓派兵協助俄軍是一項「開啟雙邊合作新時代的歷史事件」，清楚展現雙方戰略互信已達到前所未有的高度。她也肯定拉夫羅夫此行是對深化兩國戰略認知的明確回應，顯示俄國政府與人民希望鞏固傳統友誼、擴展各領域合作的決心。

除了軍事與外交領域，俄方也展現對北韓經濟與觀光發展的支持。拉夫羅夫表示，俄羅斯將協助推動元山葛麻半島觀光產業，並承諾將以增加航班等方式吸引俄國遊客前往，「我相信會有越來越多俄羅斯人前來觀光，俄方將透過航班運營等多種方式提供支援。」

目前尚未確認拉夫羅夫是否將與北韓最高領導人金正恩會晤，但克里姆林宮發言人佩斯科夫透露，拉夫羅夫此行將傳達俄羅斯總統普丁的訊息，暗示莫斯科對平壤關係的高度重視。

結束北韓訪問行程後，拉夫羅夫預計於14至15日赴中國出席上海合作組織（SCO）外長會議，持續推動俄方在亞洲的多邊外交策略。